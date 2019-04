Stratolaunch echa a volar: así ha sido el primer vuelo del avión más grande de la historia

Con una envergadura de 117 metros de punta a punta, el Stratolaunch supera al Hughes H-4 Hercules y sus 97 metros como el avión más grande de la historia en ser capaz de levantar el vuelo. Pero al contrario que el hidroavión de la Segunda Guerra Mundial que únicamente recorrió una milla y duró menos de un minuto, el primer vuelo del Stratolaunch ha durado dos horas y media según ha informado la propia compañía.

En mayo de 2017, Paul Allen, cofundador de Microsoft, nos adelantó que estaba interesado en llegar al espacio. Pero en vez de apostar por cohetes o transbordadores, nos enseñó el Stratolaunch, un gigantesco avión pensado para ayudar a transportar cohetes hacia el espacio hasta una altura de 10,6 kilómetros y volver a tierra.

Montado sobre una plataforma de 28 ruedas e impulsado por 6 motores de Boeing 747, el Stratolaunch ha cumplido los pronósticos y un año después de superar los 74 km/h en tierra, por fin ha conseguido materializarse como un avión real capaz de volar.

El primer vuelo ha sido este sábado en el desierto de Mojave, al sur de California. Jean Floyd, CEO de Stratolaunch, comentó justo después que había sido "un vuelo fantástico" y que "el vuelo de hoy promueve nuestra misión de proporcionar una alternativa flexible a los sistemas lanzados desde tierra".

