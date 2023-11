SpaceX explica lo que salió bien y lo que salió mal en el lanzamiento de la Starship

¿Fue el segundo vuelo de la Starship un éxito? La pregunta se está repitiendo mucho esta semana por el resultado explosivo de la prueba, pero SpaceX lo tiene claro: este era apenas el segundo lanzamiento integral, y todo lo que no había salido bien en el primero salió bien en este. Éxito rotundo. Entonces, ¿por qué explotó?

Mentiría si dijera que la compañía ha entrado en detalles sobre lo ocurrido, pero en su última actualización ha confirmado una cosa: mientras que la nave Starship (la segunda etapa del cohete) activó el sistema de terminación de vuelo para detonarse por seguridad, el propulsor Super Heavy (la primera etapa) explotó de forma inesperada.

El vuelo de la Starship en orden cronológico

La Starship despegó el sábado a las 7:02, hora local de Boca Chica (Texas). SpaceX tenía una ventana de 20 minutos a partir de las 7:00, pero solo necesitó consumir dos minutos por un ligero retraso en la presurización del cohete.

Los 33 motores Raptor del propulsor Super Heavy arrancaron con éxito y completaron por primera vez un encendido de duración completa, al menos durante la fase de ascenso del cohete.

La separación en caliente, un sistema de separación de etapas que SpaceX estaba probando por primera vez, funcionó con éxito. El propulsor Super Heavy apagó todos sus motores menos tres, como estaba previsto. La nave Starship encendió sus seis motores para separarse del Super Heavy y continuar con el ascenso.

Es la primera vez que la separación en caliente se prueba en un vehículo del tamaño de la Starship, dice SpaceX. El dato es un poco obvio porque la Starship es el cohete más alto de la historia, pero tiene mérito que funcionara a la primera.

Después de la separación, el propulsor Super Heavy completó con éxito una maniobra de giro de 180 grados conocida como 'boostback'. El cohete se estaba preparando para volver a tierra y realizar un amerizaje controlado sobre el Golfo de México (un ensayo de cara a lanzamientos futuros, en los que se colocará en paralelo a la torre de lanzamiento para ser atrapada por sus brazos mecánicos).

Nada de eso llegó a ocurrir porque el cohete experimentó un "desmontaje rápido no programado". Así es como SpaceX llama a las explosiones imprevistas, lo que sugiere que el propulsor no activó el sistema de terminación de vuelo (es decir, no se autodetonó), sino que explotó por otras razones.

Varios motores del Super Heavy tuvieron problemas tras la maniobra de giro y se apagaron o no lograron reencenderse. Hay tres teorías no confirmadas por SpaceX sobre lo que pudo causar el problema, así como la sucesiva explosión del cohete:

La primera es que el propulsor falló por la tensión o el desgaste infligidos por los motores de la Starship durante la separación en caliente. SpaceX había instalado un anillo con un escudo protector y agujeros para el escape de los motores de la Starship en el Super Heavy, pero pudo ser insuficiente.

infligidos por los motores de la Starship durante la separación en caliente. SpaceX había instalado un anillo con un escudo protector y agujeros para el escape de los motores de la Starship en el Super Heavy, pero pudo ser insuficiente. La segunda es que los motores simplemente no lograron reencenderse como estaba previsto y el Super Heavy activó el sistema de terminación de vuelo para no desviarse. Pero no coincide con las declaraciones de SpaceX.

como estaba previsto y el Super Heavy activó el sistema de terminación de vuelo para no desviarse. Pero no coincide con las declaraciones de SpaceX. La tercera es que la Starship empujó al Super Heavy hacia atrás durante la separación (como pudo verse en la telemetría del directo), haciendo que los propelentes que quedaban en los tanques del propulsor se agitaran violentamente hacia atrás. Esto pudo causar una ruptura en el cohete o bien que los motores absorbieran burbujas de aire y fallaran.

La explosión se produjo tres minutos y medio después del despegue, a una altitud de 90 km sobre el Golfo de México. Los restos cayeron en el Atlántico.

En cuanto a la Starship, sus seis motores Raptor arrancaron con éxito e impulsaron la nave hasta una altitud de 150 km. La frontera del espacio está en 100 km, por lo que fue la primera vez que una Starship viajó al espacio exterior.

A medio minuto de apagar sus motores, cuando volaba a una velocidad de 24.000 km/h para poner rumbo a la costa de Hawái, el equipo de SpaceX perdió la telemetría de la Starship. La nave había activado el sistema de terminación de vuelo y se había autodetonado.

Según SpaceX, el comando de destrucción se activó automáticamente por seguridad a partir de los datos de rendimiento del vehículo. La Starship estaba perdiendo oxígeno líquido en exceso, por razones que todavía se desconocen.

Los restos de la Starship cayeron en aguas del Caribe, al norte de las Islas Vírgenes Británicas. La reentrada fue captada en vídeo desde Puerto Rico. Al menos el cono superior de la Starship había sobrevivido a la explosión.

Por último, SpaceX ha confirmado lo que adelantó Elon Musk: el deflector de llamas refrigerado por agua y otras mejoras de la plataforma de lanzamiento funcionaron como se esperaba. La plataforma requerirá reparaciones mínimas para las próximas pruebas del cohete, incluida la tercera prueba de vuelo.

