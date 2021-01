SpaceX compra dos plataformas petrolíferas: las va convertir en plataformas de lanzamiento para sus cohetes

Elon Musk se ha hecho recientemente con dos plataformas petrolíferas, pero no porque Tesla vaya a pasarse a motores de combustión. El plane es utilizaras para SpaceX y darles una segunda vida como plataformas de lanzamiento para sus cohetes. Ubicadas en una ciudad portuaria de Golfo de México, pronto veremos los cohetes de SpaceX despegar desde ellas y no solamente desde Boca Chica.

Esto no debería pillar por sorpresa a nadie, previamente Elon Musk avisó de que estaban planeando construir plataformas de lanzamiento flotantes para sus operaciones de Starship. Ahora finalmente se ha hecho oficial la compra de dos de ellas el pasado agosto de 2020. Las plataformas 8500 y 8501 de Valeris pasan a ser propiedad de SpaceX por unos 3,5 millones de dólares cada una.

I've been exploring around the Port of Brownsville while waiting for Starship testing and found an oil rig that appears to be named Deimos, after one of the moons of Mars! Based on job postings and @elonmusk's tweets, I'm willing to bet that SpaceX is involved. @NASASpaceflight pic.twitter.com/zhTOGNnZKd