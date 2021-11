El Perseverance encuentra cristal de olivino en Marte: el mismo material semiprecioso para joyas que hay bajo el volcán de La Palma

En su tercera muestra de material en Marte, la Perseverance ha recolectado cristal de olivino, un curioso material que estas semanas ha sido noticia a raíz de su aparición en el volcán de La Palma.

Se trata de una piedra semipreciosa que tiene importantes usos en joyería y es el componente principal del manto superior del planeta, pero raro en la superficie de la Tierra. Ahora, el rover marciano que recoge muestras para intentar encontrar pistas para la existencia de vida ha comprobado que este material también se encuentra en Marte.

A través de la cuenta de Twitter oficial, la NASA ha anunciado que el rover Perseverance ha recogido una roca en la que se ha encontrado cristal de olivino. Se trata de un mineral con un particular color verde oliva que tiene importantes aplicaciones por su elevada resistencia a las altas temperaturas y se utiliza habitualmente en joyería.

El olivino es también un componente primario de los meteoritos y muchos expertos lo consideran como uno de los materiales que tuvieron que ver con el origen de la vida en la Tierra.

Another little piece of Mars to carry with me.



My latest sample is from a rock loaded with the greenish mineral olivine, and there are several ideas among my science team about how it got there. Hypotheses are flying! Science rules. #SamplingMars https://t.co/L6lhCNdqWq pic.twitter.com/bFXxExhS1P