La NASA prueba su nuevo vehículo eléctrico de transporte de astronautas: así es el sucesor del mítico Astrovan

En la mayoría de las misiones tripuladas de la NASA, los astronautas saludaban, sonreían y subían al Astrovan, que los llevaba hasta la plataforma de lanzamiento. Pero el uso de esa mítica furgoneta plateada llegó a su fin hace 11 años con la culminación del Programa del transbordador espacial. Ahora que la agencia estadounidense prepara el regreso de los humanos a la Luna con el Programa Artemis, utilizará un nuevo vehículo para el transporte de astronautas.

La flota que reemplazará al Astrovan está conformada por tres furgonetas eléctricas diseñadas por Canoo, una startup estadounidense de movilidad fundada en 2019 por un ex director ejecutivo de Deutsche Bank y un exejecutivo de BMW. El modelo elegido por la NASA está basado en el Lifestyle Vehicle (LV), el primer vehículo de este nuevo fabricante que todavía no ha empezado a venderse. Actualmente puede reservarse y su lanzamiento está previsto para finales de este año.

Canoo muestra sus coches en el Centro Espacial Kennedy

Esta semana, la NASA recibió al equipo de Canoo en el Centro Espacial Kennedy. Los técnicos del Exploración de Sistemas Terrestres de la agencia, el programa encargado de la infraestructura de apoyo del Space Launch System (SLS) y la cápsula Orión, se pusieron los tradicionales trajes de color naranja y condujeron los coches en las inmediaciones del complejo para hacer diversas pruebas, recordemos que estos deben cumplir con una serie de estrictos requisitos de la agencia.

El contrato entre la NASA y Canoo establece que los coches deben ser completamente eléctricos con un alcance garantizado de 80 kilómetros, aunque la distancia entre el edificio de alojamiento de astronautas y la plataforma de lanzamiento 39B es de 15 kilómetros. Además, uno debe tener ocho asientos y espacio suficiente para transportar a cuatro miembros de la tripulación completamente equipados, cinco bolsos de equipos y otros requisitos que no han trascendido.

Como podemos ver en las imágenes, el diseño exterior del nuevo coche tiene forma de cápsula. Asimismo, cuenta con los logotipos de la NASA, el del Programa Artemis y la bandera de Estados Unidos. No obstante, no sabemos si este será el diseño final del coche. Por ejemplo, el Tesla Model X que SpaceX y la agencia espacial estadounidense utilizan para transportar a los astronautas que llevan a la ISS no parece tener demasiados cambios exteriores más allá de los logotipos.

Lo cierto es que tendremos que esperar un poco más para ver estos coches en acción. Canoo entregará la flota a la NASA a mediados de 2023. A partir de ese entonces, la agencia espacial estadounidense los empezará a utilizar en operaciones previas al primer lanzamiento tripulado. Por ejemplo, en ensayos generales del cohete SLS y la cápsula Orión y en capacitaciones al personal. Sin embargo, el debut de estos coches ocurrirá con Artemis II, una misión programada para 2024.

El Astrovan era una Airstream Excella de 1983 modificada para el transporte de astronautas de la NASA. Se utilizó desde la misión STS-9 del transbordador espacial Columbia (1986) hasta el fin del programa con la misión STS-135 del Atlantis (2011). El vehículo se convirtió en un símbolo de la agencia espacial, incluso algunos astronautas rechazaban la idea de actualizarla por un modelo más reciente para conservar la tradición del viaje de 9 minutos hasta la plataforma de lanzamiento.

