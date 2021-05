Las muestras de Curiosity revelan restos de compuestos potencialmente orgánicos en Marte

Un equipo de investigadores de la NASA sospecha que han dado con un gran descubrimiento: restos de compuestos orgánicos en la superficie marciana. Analizando las muestras que recogió el rover Curiosity, han encontrado sales que podrían pertenecer a antiguos compuestos orgánicos. Si consiguen comprobar esto será un paso enorme en la exploración y búsqueda de vida en el pasado de Marte.

Según una publicación en el Journal of Geophysical Research: Planets, son esencialmente los restos de compuestos orgánicos que teóricamente serían capaces de sostener organismos microbianos. A partir de ahí los investigadores podrán tener un mejor punto de referencia para estudiar la vida en Marte, cómos e produjo y dónde se produjo.

Para hacer semejante afirmación los investigadores se han basado en dos de los instrumentos del rover Curiosity. El primer de ellos es el Sample Analysis at Mars, que analiza las muestras en función de qué gases emiten a diferentes niveles de temperatura cuando las muestras son incineradas.

Sample Analysis at Mars encontró evidencia indirecta de sales orgánicas en las muestras de Marte. Ahora será el instrumento de Química y Mineralogía quien deberá verificar estas evidencias. No sería la primera vez.

Cuestión de tiempo

Pasará algún tiempo hasta que podamos descubrir más evidencias o verificarlas. Desafortunadamente el rover Perseverance que llegó hace unos meses a Marte no puede analizar muestras para ver si son orgánicas o no ya que no cuenta con instrumentación para ello. Por lo tanto, lo que le queda a la NASA es esperar a que el ExoMars de la Agencia Espacial Europea llegue con su instrumento capaz de analizar la química del suelo marciano (se lanzará en 2022).

Mientras tanto, el equipo de investigadores ha recreado aquí en la Tierra las sales detectadas por el Curiosity. Tras analizarlas y seguir el mismo proceso de incineración que el rover, han obtenido los mismos resultados. No obstante, esto no es una confirmación sino sólo un experimento de ingeniería inversa para sustentar la teoría. Habrá que esperar un poco más para afirmar que hubo vida en Marte.

Vía | @MarsCuriosity

Más información | Journal of Geophysical Research: Planets