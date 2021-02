Perseverance envía sus primeras fotos desde Marte: la superficie marciana a color y en alta resolución

La semana pasada el rover Perseverance de la NASA aterrizó con éxito en Marte. Un aterrizaje que fue la guinda del pastel para el equipo de la NASA que ha trabajado durante años en la misión y que se completó de forma autónoma a millones de kilómetros de la Tierra. Ahora, el rover ha enviado unas cuantas fotografías mostrando el lugar donde se encuentra y cómo se encuentra.

Si algo sigue sorprendiendo de Perseverance es su complejo y a la vez exitoso aterrizaje. A cientos de millones de kilómetros de la Tierra la NASA simplemente no puede controlar en directo al rover, de hecho cada orden o señal que recibe tarda once minutos en ser recibida y procesada. El descenso a la superficie de Marte son siete minutos de angustia en el que el equipo de ingenieros de la Tierra no tiene ni idea de qué está pasando y sólo espera que todo vaya bien.

Fue bien. El rover hizo el aterrizaje de forma completamente autónoma y sin problema alguno. Lo hizo en parte gracias al ingenioso sistema Sky Crane de la NASA, un dispositivo con 16 propulsores que mantuvo colgado al rover para que descendiese suavemente hasta tocar tierra. En ese momento se soltaron las cuerdas y el propulsor voló para alejarse del cráter Jezero donde el Perseverance va a explorar los próximos meses.

En una imagen compartida por la NASA podemos ver el espectacular descenso capturado desde la Sky Crane y mostrando al Perseverance colgando:

Por otro lado, una fotografía capturada desde la sonda Mars Reconnaissance Orbiter nos permite ver al rover con su paracaídas descendiendo al cráter:

Desde suelo marciano

Una vez el rover tocó tierra envió una rápida, borrosa y pequeña imagen a modo de confirmación. No era gran cosa, pero suficiente para confirmar que todo estaba bien. Horas más tarde y con algo de calma el rover se dedicó a realizar mejores fotografías y a enviarlas a loa Tierra.

Perseverance es un rover de una tonelada de peso repleto de instrumentos de alta precisión y herramientas científicas para recoger muestras de Marte. Pero además cuenta con un total de 19 cámaras y dos micrófonos para capturar toda la información posible del entorno. Una de estas cámaras ha enviado una fotografía donde podemos ver una de las ruedas del rover y parte del rocoso suelo marciano:

En otra de estas fotografías podemos ver el extenso horizonte marciano a alta resolución y a color. En el suelo se puede apreciar también la sombra del rover y de fondo algunos de los valles que rodean el cráter donde se encuentra el rover ahora mismo:

Vía | CNN

Más información | NASA