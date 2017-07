La NASA lo admite: no hay presupuesto para poder llegar a Marte en 2030 y ni siquiera pueden poner fecha

La sed de explorar y viajar del ser humano no tiene límites, por mucho que la tecnología o incluso la física no pongan de su parte para visitar lugares a años luz de nuestro planeta. La NASA ya puso el pie en la Luna y desde hace tiempo nos viene haciendo los dientes largos con la conquista del Planeta Rojo, pero ahora pone freno a ilusiones y planes admitiendo que no hay dinero para misiones a Marte.

Hace unos meses sabíamos de la aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos del nuevo presupuesto para la NASA (19.508 millones de dólares anuales), lo cual conllevaba cambios en las obligaciones y deberes de la agencia estadounidense, entre ellos la misión de llevar a la humanidad a Marte en la década de 2030. Pero los cálculos que no salen en la NASA son los económicos, y según han anunciado no hay fondos para que el ser humano pise Marte en ese momento (y que pueda volver, que también ha de contemplarse en el presupuesto).

El dinero se queda en tierra firme

El jarro de agua fría (o de realismo) viene tras unos años poniendo las miras en el Planeta Rojo, habiéndolo explorado con diversas sondas no tripuladas e incluso animándonos a ser voluntarios para pisar Marte con un "We want you" por parte de Charlie Bolden (administrador de la NASA) en 2015. En la previsión se la presentación de un "plan de exploración humana" antes del 1 de diciembre de 2017 en el que debían desglosarse los objetivos para llegar a Marte, la hoja de ruta de cada misión, sus objetivos, la entrega de resultados, y el cómo nos ayudaría a llegar a este planeta.

No hay fondos para aterrizar en Marte ni han podido empezar con el diseño de los vehículos de aterrizaje y despegue de la superficie del planeta

Lo que han comunicado exactamente es que la NASa no tiene los fondos que necesita para aterrizar en Marte con el cohete SLS o la nave Orion, los cuales han excedido el coste previsto. También se sobrepasa el presupuesto en lo que respecta a hacerlos volar, y eso teniendo en cuenta que la agencia de momento no ha sido capaz de diseñar los vehículos que acabarían aterrizando o despegando de la superficie marciana.

La parte de la izquierda se queda sin fecha hasta nuevo aviso.

Todo esto lo comunicaba William G. Gerstenmaier (jefe de la división de vuelos tripulados de la NASA) ante la pregunta de cuándo el ser humano pisaría Marte en un acto en el Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica, como trasladan en Ars Technica. Pregunta para la cual no hay una respuesta clara, después de anunciar dicha situación.

Y si no vamos a Marte, ¿qué tal volver a la Luna? Hace poco supimos de la intención de la JAXA (la agencia espacial japonesa) de llevar al ser humano a la Luna de nuevo en 2030, y Gertenmaier afirmó que en el caso de encontrar agua en la Luna podrían llevar a cabo un programa de exploración del satélite, pero con la confirmación de que no será posible costear las misiones a Marte también se ven afectadas las de la Luna.

Algo más de prudencia para hacerlo bien (y ahorrar)

Con el boom de las misiones a Marte nos paramos un momento a pensar en las dificultades reales y todo lo que hay que tener en cuenta para visitar Marte, y en ese momento ya comentamos los aspectos relativos a la tecnología y al desgaste, sin olvidar la inversión que supone y que tras el anuncio de la NASA queda evidente. También lo que se desconoce aún del ambiente marciano y espacial, así como el desfase que existe en las comunicaciones.

Tras este anuncio quedamos pendientes de ver si hay cambios administrativos o en cuanto a la asignación de presupuestos, dedicando más a este objetivo de pisar el Planeta Rojo (por lo cual ya vimos que recibía el apoyo del gobierno estadounidense, o más bien la condición). De momento ponemos pausa a nuestras divagaciones y a ser testigos de otro momento histórico como aquel de Armstrong, Collins y Aldrin al menos en torno al 2030.

