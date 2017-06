La NASA ha descubierto 10 planetas similares a la Tierra, ¿un paso más cerca de encontrar vida ahí afuera?

Stephen Hawking ha dicho que la humanidad deberá abandonar la Tierra en los próximos 100 años, pero ¿a dónde irán los habitantes de aquella generación? Es muy difícil contestar esa pregunta, pero al menos los científicos están haciendo todo lo que está a su alcance para dar respuesta a dicha incógnita tan pronto como sea posible.

Hoy la NASA ha hecho un anuncio importante, dando a conocer que, con ayuda del telescopio Kepler, han descubierto 10 nuevos planetas similares al nuestro. Hace algunos meses se descubrió un nuevo sistema solar con cuatro planetas, pero lo maravilloso de esta ocasión es que estos nuevos mundos podrían albergar vida.

Son palabras mayores, claro, pero desde la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) dicen que estos nuevos planetas cuentan con características similares a a la Tierra lo que abre la puerta a dos cosas: la primera es la búsqueda de vida fuera de nuestro mundo y la segunda, la posibilidad de llevar la vida a otros planetas.

De acuerdo con el reporte de la NASA, el factor fundamental de la importancia de este descubrimiento es que los planetas están a una distancia media de su sol, lo que se traduce en que no son tan calientes ni tan fríos, característica que en teoría podría permitir la existencia de agua y, por ende, de vida.

