Jeff Bezos volará hoy al espacio en el primer vuelo tripulado de Blue Origin: cómo seguir la misión en directo

Hoy es un día importante para Jeff Bezos, Blue Origin y el turismo espacial. El ahora ex-CEO de Amazon volará al espacio en la New Shepard junto a su hermano Mark Bezos, Wally Funk y Oliver Daemen, el joven de 18 años que sustituirá a la persona que pagó 28 millones de dólares por su plaza y que no puede volar por "conflictos de agenda".

Esta es la 16ª misión de la Blue Shepard y la primera en tener astronautas a bordo. Es una misión importante que podrá seguirse en vivo y en directo. A continuación repasaremos cómo seguir el vuelo en directo y todos los detalles relacionados con la misión.

Cómo seguir el vuelo al espacio de Blue Origin en directo

El despegue de la New Shepard está programado para las 8:00 AM CDT / 13:00 UTC, o lo que es lo mismo, a las 15:00 hora peninsular española. No obstante, el streaming comenzará a las 13:30, posiblemente para repasar detalles sobre la misión. En el vídeo de arriba (o en este enlace) podrás ver el directo.

Cómo será el vuelo

Interior de la New Shepard.

¿Desde dónde despega la nave? Desde una "ubicación remota en el desierto al oeste de Texas", detalla la compañía. No hay áreas de visualización pública en los alrededores. Es más, el Departamento de Transporte de Texas cerrará una parte de la State Highway 54 cercana a la zona de despegue y no permitirá espectadores en dicha parte durante el lanzamiento.

Si todo va como está planeado, el vuelo durará unos 11 minutos y llevará a los hermanos Bezos, Funk y Daemen por encima de los 100 kilómetros de altura, superando así la Línea de Kármán, el límite entre la atmósfera y el espacio exterior según la Federación Aeronáutica Internacional. Dicho de otra forma, superará en unos 20 kilómetros la altura conseguida por Virgin Galactic.

Una vez arriba, los astronautas podrán experimentar unos minutos de ingravidez en la parte superior del vuelo parabólico y ver la Tierra y el espacio desde las enormes ventanas con las que cuenta la cápsula. El cohete volverá de forma autónoma a la plataforma de lanzamiento y los astronautas lo harán en la cápsula New Shepard, que desplegará un paracaídas. Al pisar tierra darán una rueda de prensa.

Quiénes forman la tripulación

De izquierda a derecha: Mark Bezos, Jeff Bezos, Oliver Daemen y Wally Funk.

Aunque la New Shepard tiene capacidad para seis personas, en este vuelo solo habrá cuatro ocupantes. El primero es Jeff Bezos, ex-CEO y fundador de Amazon y Blue Origin. El segundo es su hermano Mark Bezos, cofundador de una firma de capital de riesgo y director de la Bezos Family Foundation, una ONG educativa.

La tercera tripulante es Wally Funk, de 82 años. Funk fue una de las 13 mujeres a las que la NASA permitió prepararse para ser astronautas en la década de los 60 como parte del programa Mercury 13. Sin embargo, la NASA no permitió que volase. Finalmente, lo hará con Jeff Bezos y, de paso, se convertirá en la persona más mayor en volar al espacio.

Y llegamos así al cuarto tripulante, que es Oliver Daemen. Si Wally Funk es la persona más mayor en llegar al espacio, Daemen es el más joven. Tiene 18 años y "ha estado fascinado por el espacio, la Luna y los cohetes desde que tenía cuatro años", afirman desde Blue Origin.