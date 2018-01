Google no encuentra a nadie que aterrice en la Luna: el concurso de 30 millones sin ganador porque ninguna propuesta es viable

El 13 de septiembre de 2007 la Fundación XPRIZE anunciaba uno de sus grandes concursos para fomentar el desarrollo tecnológico: hasta 30 millones de dólares para aquellos que consiguiesen llegar a la Luna, aterrizar y conducir un rover por la superficie lunar. Diez años después el concurso finalmente se ha cancelado, porque llegar a la Luna no es fácil, y ninguno de los participantes puede hacerlo antes del 31 de marzo de 2018, fecha límite que se les ha impuesto.

La Fundación XPRIZE ha realizado diferentes concursos en los últimos años, el objetivo siempre es el mismo: atraer inversores y fomentar el desarrollo de la tecnología para resolver problemas presentes. Volar un vehículo de tres pasajeros a 100 kilómetros de la superficie terrestre, secuenciar 100 genomas humanos en 10 días, llegar a la Luna... retos con los que atraer a ingenieros e inversores. Google Lunar XPRIZE es el más relevante de todos, por el patrocinio de Google y por la meta de pisar de nuevo la Luna.

Las condiciones eran llegar a la Luna, conseguir aterrizar un rover, recorrer 500 metros en la superficie lunar y transmitir imágenes o vídeo en alta definición. A cambio el ganador se llevaría 20 millones de dólares. Otros cinco millones irían para el que quede en segundo lugar y los cinco millones restantes se ofrecerían por conseguir objetivos extra como recorrer más distancia, encontrar hielo en la Luna o encontrar objetos dejados por misiones anteriores. ¿Éramos demasiado optimistas en 2007?

La fecha límite para conseguir esto no era 2018, en un primer momento se estableció el 31 de diciembre de 2012. Pero ningún equipo iba a llegar antes de 2013 a la Luna, por lo que concedieron dos años más. Como el 31 de diciembre de 2014 tampoco había participante capaz de alcanzar la meta se aplazó hasta el 31 de marzo de 2018. Y finalmente, tras hablar la organización con los 5 equipos finalistas, han decidido cancelar el premio porque ninguno de los finalistas se ve capaz de cumplir antes del 31 de marzo.

Today, we announce that after consulting our teams over the last few months, that there will not be a launch by March 31st, 2018, and our grand prize will go unclaimed. We are exploring a number of ways to proceed, to continue to support our teams: https://t.co/n2jQ8lKWcX