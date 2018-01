Rocket Lab envía su primer cohete al espacio: pequeño, eléctrico y con motor fabricado con una impresora 3D

La industria aeroespacial privada ya no es sólo cosa de SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos, desde Nueva Zelanda y con sólo dos intentos Rocket Lab ha conseguido llevar a cabo con éxito su primera misión espacial. En esta nueva carrera espacial donde también participan empresas privadas Rocket Lab busca hacerse un hueco con una estrategia diferente a SpaceX, sus cohetes no son reutilizables pero gracias a su tamaño cada misión tiene un coste mucho inferior a los de cualquier otra empresa.

Rocket Lab comenzó su andadura en la industria aeroespacial en 2006, con el objetivo de convertirse en un lanzador dedicado a pequeños satélites. Por supuesto si eres una empresa que lleva al espacio nanosatélites como el CubeSat no necesitas un cohete enorme como el Falcon 9 de SpaceX (ni mucho menos un mastodóntico BFR). Rocket Lab ha fabricado algo más pequeño, un cohete multietapa de un solo uso llamado Electron y que no supera los 17 metros de altura frente a los 70 metros del Falcon 9 por ejemplo.

Liftoff from Rocket Lab Launch Complex 1. Space is open for business. #StillTesting pic.twitter.com/BwXqrxa6Y6