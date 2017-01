Este vídeo nos hace soñar e imaginar que estamos aterrizando en la superficie de Plutón

En julio de 2015, la sonda New Horizons finalmente llegó a Plutón, una hazaña para la que tuvimos que esperar más de nueve años, y la cual representaba el inicio de una importante investigación a unos de los elementos menos estudiados de nuestro sistema solar. Pero eso no era todo, la llegada de New Horizons también significaba el encuentro de un planeta (enano) con su descubridor, además de que nos dejaba maravillosas imágenes.

Ahora la NASA quiere aprovechar gran parte del material capturado por las potentes cámaras telescópicas de la New Horizons, para así podernos presentar una composición de más de 100 fotografías, que muestran el paso de la sonda durante seis semanas en su camino hacia Plutón.

¡Hola Plutón!

Todas estas fotografias fueron capturadas en blanco y negro, pero lo científicos de la NASA tuvieron que estudiar otras imágenes así como parte de la composición del planeta enano para determinar los colores y podernos mostrar el vídeo a todo color.

La parte más compleja de la elaboración de este vídeo fue crear la sensación de que estábamos a bordo de una nave que se aproximaba a Plutón, ya que el objetivo era transmitir la idea de un aterrizaje sobre las llanuras del corazón de Plutón.

El vídeo nos ofrece un viaje hacia el interior de Plutón, que comienza con una vista lejana del planeta y su luna más grande, Caronte. A partir de aquí nos vamos aproximando hasta adentrarnos en el planeta, todo mientras admiramos parte de su superficie, sus altas montañas heladas, para finalmente aterrizar en la costa conocida como la 'llanura Sputnik', en el corazón de Plutón.

New Horizons atravesó todo nuestro sistema solar y el pasado 14 de julio de 2015 finalmente logró acercarse a 12.500 kilómetros de Plutón, donde gracias a sus cámaras fue posible capturar detalles nunca antes vistos, con características tan pequeñas como un campo de fútbol.

Para quien desee ver el vídeo original con las imágenes en blanco y negro, éste está disponible en la web de la NASA.

Más información | NASA