Esta es la fotografía del Sol de mayor resolución jamás tomada, junto a un vídeo de la hipnótica superficie solar

Los astrónomos del telescopio Daniel K. Inouye en Maui (Hawaii) acaban de hacer pública la fotografía de mayor resolución y nitidez que tenemos del Sol hasta la fecha. Acompañada de vídeos, estas imágenes nos permite ver de cerca (nunca mejor dicho) cómo es la estrella de nuestro sistema solar, además de ayudar en la investigación del astro.

Lo que podemos ver en la imagen (a máxima resolución) es esencialmente la superficie del Sol. Cada una de las células en las que se divide la superficie solar que vemos en la fotografía son secciones de plasma. Si vemos el vídeo que ha capturado el telescopio observamos que estas secciones están en constante movimiento. Es debido al plasma que sale a la superficie para luego volver a sumergirse en el interior.

The NSF's Inouye Solar Telescope provides unprecedented close-ups of the sun’s surface, but ultimately it will measure the sun’s corona – no total solar eclipse required. 😎



