Elon Musk no tiene permitido ingresar a algunas reuniones en SpaceX, según WSJ. La razón: su autorización de seguridad

Elon Musk es una de las personas más influyentes y poderosas del mundo empresarial. La revista Fortune lo sitúa a la cabeza de una lista en la que también figuran Jensen Huang de NVIDIA, Satya Nadella de Microsoft y Warren Buffett de Berkshire Hathaway.

Musk posee una notable habilidad para incrementar su patrimonio y permitirse algunos caprichos, como adquirir Twitter (ahora X). Sin embargo, su fortuna y autoridad no lo son todo. El magnate está teniendo dificultades para recibir un descomunal bono de acciones de Tesla. Y, en SpaceX, no tiene permitido ingresar a algunas reuniones, según The Wall Street Journal (WSJ).

Musk tiene un acceso limitado a la información clasificada que maneja SpaceX

Resulta llamativo que el director ejecutivo de la empresa que él mismo fundó vea limitado su acceso a información sobre ciertos proyectos, pero el mencionado periódico estadounidense señala que esto es precisamente lo que está sucediendo con Musk.

SpaceX ha forjado una estrecha colaboración con el gobierno estadounidense, llevando a órbita cargas útiles secretas y desarrollando el programa de satélites espía Starshield. Como resultado, SpaceX maneja información de máxima confidencialidad por motivos de seguridad nacional.

En este contexto, algunos empleados de la compañía aeroespacial disponen de una autorización de seguridad otorgada por el Gobierno de Estados Unidos que supera a la de su propio CEO. Musk cuenta con una autorización “top-secret”, pero esta le restringe el acceso a información detallada sobre los programas clasificados en los que trabaja SpaceX.

Cientos de miembros de SpaceX, por su parte, tienen una autorización del tipo “sensitive compartmented information”. Este tipo de autorización brinda acceso a información muy sensible y está compartimentada para evitar filtraciones a personas no autorizadas.

Dado que Musk carece de la autorización de seguridad de más alto nivel no tiene permitido ingresar en instalaciones donde se trabaja en proyectos clasificados. Las fuentes del WSJ señalan que Musk no suele estar al tanto de las cargas útiles clasificadas que se lanzan con sus cohetes.

Los directores ejecutivos de Boeing, Lockheed Martin y su empresa conjunta de cohetes, United Launch Alliance, sí tienen autorizaciones del más alto nivel. ¿Por qué Musk está fuera de este grupo? El gobierno estadounidense otorga estas autorizaciones después de un estricto proceso de aprobación.

Durante el proceso, los involucrados deben responder preguntas sobre información muy personal. Una de las razones por las que Musk no ha obtenido una autorización de seguridad equiparable a la de la competencia es para evitar preguntas relacionadas con sus contactos con ciudadanos extranjeros y consumo de sustancias ilícitas.

No obstante, este panorama podría cambiar drásticamente el año próximo. Musk no solo se ha consolidado como uno de los principales aliados de Donald Trump, sino que también será parte de una iniciativa denominada DOGE (Department of Government Efficiency), cuyo objetivo es mejorar la eficiencia del Gobierno. El próximo presidente de Estados Unidos podría ofrecerle un nivel de seguridad más alto, eludiendo el proceso tradicional.

