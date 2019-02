Descubren un nuevo y misterioso objeto en el sistema solar, es el más lejano encontrado hasta la fecha

Hace unos meses un equipo de astrónomos descubrieron 2018 VG18, apodado como FarOut, era el objeto más lejano en nuestro sistema solar descubierto hasta el momento. Una característica de FarOut efímera, pues estos últimos días se ha encontrado un nuevo objeto mucho más lejano que, a modo irónico, recibe el nombre de FarFarOut.

La semana pasada el astrónomo Scott S. Sheppard del Instituto Carnegie anunció que acababa de descubrir un objeto nuevo que se encuentra a 140 UA. Para poner los números en contexto, cada unidad astronómica equivale a casi 150.000.000 kilómetros, se trata de la distancia entre la Tierra y el Sol. El FarOut por ejemplo se encontraba a 120 UA de distancia. Plutón, que es más conocido, se encuentra a sólo unos 40 UA.

Made a little annotated gif of #Farfarout from the recorded video. pic.twitter.com/YFu8XHEgEm