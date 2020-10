Un desarrollador de videojuegos nos hace viajar por un agujero negro con esta impresionante animación hecha con Unreal Engine

"Christofer Nolan ha hecho mucho daño", pensamos algunos al ver la primera imagen real de un agujero negro y ver que no se parecía nada a Gargantua, el agujero de gusano de 'Interstellar)'. No es que no fuese meritoria ni mucho menos, obtenerla fue fruto de años de trabajo y todo un hito científico, pero la verdad es que hay simulaciones de agujeros negros que superan la realidad en espectacularidad.

La última que se ha popularizado es la de Ryan James Smith, y no es para menos tratándose del Lead Technical Artist del estudio Santa Monica de Sony, que está detrás de títulos como los de la serie 'God of War' entre otros. En este caso ha dejado a un lado los personajes fantásticos para recrear lo más fielmente posible cómo sería acercarnos y atravesar ese fenómeno espacial que nos crea tanta fascinación.

Cuando vimos esa primera fotografía de un agujero negro en realidad lo que veíamos era su horizonte de sucesos, es decir, lo que veíamos es más bien su sombra. Ese anillo naranja deformado y borroso, y a su vez tan valioso y costoso de obtener, es la radiación de toda la materia que gira en torno al horizonte de sucesos del agujero negro y que forma el disco de acrecimiento.

A modo de repaso rápido (y por si no estamos familiarizados con todo esto), el agujero negro es una región del espacio con tal atracción gravitatoria que ni siquiera la luz escapa de ella. La ausencia de luz es, de hecho, la definición del negro, de ahí que se defina de esta manera y que lo que esbozó esa primera foto sea como una especie de pelota negra con un halo naranja rodeándolo, compuesto de gas y polvo

Este disco de acrecimiento, con zonas más brillantes (más cercanas al agujero) y la menos brillante (más alejadas), será clave en la animación de Smith. El creativo compartió en su perfil de Twitter esta animación de un agujero negro, que os recomendamos reproducir en pantalla completa porque impresiona lo inmersiva que llega a ser.

Physically accurate black hole with volumetric accretion disk, made using @UnrealEngine . Black hole spin warps space time, causing further space warp and doppler shift of light, present in the video (Spin = 0.4). #UE4 #madewithunreal #BlackHole #gamedev pic.twitter.com/1gYzx6yXE9