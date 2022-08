Cuenta atrás para el lanzamiento de Artemis I: cómo seguir en directo el primer paso para que regresemos a la Luna

Cuenta atrás para el despegue de Artemis I. Y casi en el sentido más literal de la expresión. Si nada se tuerce, a primera hora de la tarde, las 14.33 h, el Programa Artemis dará un paso fundamental en su empeño por llevarnos de nuevo a la Luna: el cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion partirán de la plataforma de lanzamiento 39B, en Florida (EEUU), para iniciar un periplo de 42 días que, de salir todo bien, nos dejará un poco más cerca de volver a pisar la Luna.

Si quieres seguir en directo el despegue de la misión puedes hacerlo a través de la web de la NASA o en su canal de YouTube, incluido el de "NASA en español". La operación está programada para las 14.33 hora peninsular (UTC +2), pero la retransmisión en vivo arrancará algo antes. Lo que sí está haciendo la NASA ya es aportar información cada pocos minutos sobre las maniobras.

Hace unos minutos, por ejemplo, detallaba cómo avanzaba la carga de oxígeno líquido y los ingenieros solucionaban un problema que condiciona uio de lops motores RS-25.

