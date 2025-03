Ser astronauta no es una cuestión de dinero. A cuánto paga la NASA las horas extra en el espacio lo demuestra

La imagen de los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams por fin en la Tierra será, posiblemente, una de las instantáneas de 2025. Para el recuerdo su accidentada historia en el espacio tras las múltiples fugas y fallos de la Starliner de Boeing. Si te estás preguntando si vale la pena ser astronauta tras un caso así, la respuesta la da el bonus que van a recibir por ese tiempo “de más” en órbita.

Va para largo. Como contamos, los astronautas Williams y Wilmore finalmente regresaron a la Tierra tras haber pasado nueve meses en el espacio, un periodo mucho más largo de lo inicialmente previsto. Su misión a bordo de la Boeing Starliner comenzó en junio de 2024 y debía durar poco más de una semana. Sin embargo, un fallo en los propulsores de la cápsula impidió su correcto acoplamiento con la Estación Espacial Internacional (EEI), dejando a los astronautas varados en órbita hasta que los problemas técnicos fueron resueltos.

El retraso generó gran ansiedad en redes sociales, con muchos especulando sobre la seguridad y bienestar de los astronautas. Sin embargo, Williams y Wilmore se mantuvieron firmes en su compromiso con la misión y desmintieron las afirmaciones de que estuvieran "abandonados" o "atrapados". De hecho y según aclaró el mismo Wilmore, este tipo de imprevistos forman parte del trabajo y son algo para lo que están preparados.

El sacrificio económico. A pesar de los desafíos extremos que enfrentan, lo cierto es que los astronautas de la NASA no reciben compensaciones adicionales por el peligro de sus misiones ni por las largas horas de trabajo en el espacio. Williams y Wilmore ganan un salario que es público: un montante anual de 152.258 dólares basado en las tarifas de la NASA actualizadas. Sin embargo, y aquí está el quid que la diferencia con otro tipo de trabajos “ordinarios”, el sueldo no incluye pago por horas extra, días festivos o condiciones peligrosas, una diferencia notable respecto a muchas otras profesiones bien remuneradas en la Tierra.

Según Mike Massimino, ex astronauta de la NASA, "no hay paga extra por peligrosidad, ni compensación por trabajar más tiempo en el espacio", lo que significa que, a pesar de haber pasado nueve meses en órbita en lugar de una semana, los astronautas no recibirán ninguna remuneración adicional. Lo más parecido a una paga “extra” que reciben es un pequeño estipendio diario de 5 dólares por estar en el espacio, una cantidad ínfima y diríamos que ridícula, sumando apenas 1.430 dólares por los 286 días que pasaron en la EEI.

Qué dice la NASA. Por su parte, la agencia espacial estadounidense argumenta que los astronautas tienen todos sus gastos cubiertos, incluyendo transporte, alojamiento y alimentación durante su estancia en la EEI. Otra vez, comparado con otros trabajos de salarios altos que no implican riesgos físicos, la paga de los astronautas puede parecer desproporcionada, sobre todo si tenemos en cuenta el peligro que enfrentan.

No es una cuestión de dinero. Esto nos lleva al otro quid de ser un astronauta. Mientras que otras profesiones con sueldos similares, pongamos un trabajador de la banca, o un notario, permiten trabajar en entornos cómodos sin exposición a peligros mortales, la exploración espacial implica aislamiento, incertidumbre y riesgo constante. Y, aun así, muchos astronautas eligen esta carrera. La clave parece clara: lo hacen por pura vocación y pasión por el espacio, más que por razones económicas.

Ser astronauta sigue siendo un sueño de infancia para muchos. De hecho, un estudio de 2019 de Lego reveló que más del 10% de los niños en Estados Unidos y el Reino Unido seguían aspirando a convertirse en astronautas, a pesar del auge de nuevas profesiones como los creadores de contenido digital. Para Williams y Wilmore, la posibilidad de contribuir a la exploración espacial y la investigación científica seguramente supera cualquier sacrificio financiero.

No es una espera, es una misión. Además, debemos entender que, a lo largo de su estancia en la EEI, Williams y Wilmore no solo esperaban su regreso a casa, sino que trabajaron activamente en el mantenimiento y mejora de la estación. Nueve meses dan para mucho, y allí estuvieron con tareas como inspección y reparación de hardware, organización de carga y suministros, apoyo de experimentos científicos y demostraciones tecnológicas, configuración de un nuevo sistema de esclusa de aire o con pruebas de actividad física en microgravedad.

En resumen, su tiempo en órbita contribuyó al conocimiento científico de la NASA y al mantenimiento de la EEI como un centro clave para la exploración espacial.

Resistencia y compromiso. Qué duda cabe, para muchos de nosotros la simple idea de quedar varados en el espacio puede parecer una pesadilla inimaginable. Pero para astronautas como Williams y Wilmore, es simplemente parte del trabajo. Según Ken Bowersox, jefe de operaciones espaciales de la NASA, los astronautas están entrenados para no enfocarse en cuándo regresarán, sino en el éxito de la misión.

Quizás por ello, y más allá del dinero que reciben, lo ocurrido es un buen recordatorio de que, en la exploración espacial, la motivación y la resiliencia son tan importantes como la tecnología misma.

Imagen | NASA

