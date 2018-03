"Los V30 y los LG G6 en poco tiempo tendrán las mejoras de inteligencia artificial del V30S" Jaime de Jaraíz, presidente de LG

En el MWC 2018 asistimos a un cambio de estrategia en LG: en lugar de repetir tiempos con los últimos dos años y ofrecernos un nuevo G7, sorprendieron con una actualización menor, el V30S ThinQ, y mucho énfasis en su apuesta por la inteligencia artificial.

Hablamos de este cambio y otros muchos temas del sector del móvil y la tecnología, con Jaime de Jaraíz, presidente de LG España. Nos atendió justo el día antes de que se filtrara el que parece será su producto estrella del año a presentar en IFA, el G7 Neo

Xataka: Habéis insistido mucho en CES y aquí habéis reafirmado un poco el mensaje, la idea de "hogar inteligente" y cierto control, ya sea con los altavoces o con el teléfono. Es un poco la foto grande, pero en caso de usos reales donde la gente puede identificar el valor real de “cómo me cambia esto la vida” o “qué mejoras me hace en el día a día del hogar”, “qué me va a aportar realmente”, ¿Qué crees que en el 2018 podemos ver de vuestra propuesta en inteligencia artificial?

Jaime de Jaraíz: Ya en España y en el 2018 gracias a la plataforma ThinQ del LG, que es una plataforma abierta, podemos hacer que todos los electrodomésticos puedan interactuar y podemos utilizar dos tipos de conexión a esa plataforma o dos hub, que podría ser el teléfono móvil por un lado y el televisor por otro. La plataforma ThinQ lo que te permite es conectar/desconectar, programar, gestionar todos los electrodomésticos e interactuando entre sí.

Y luego todo tipo de funcionalidades de inteligencia artificial como por ejemplo el poder cambiar los parámetros de la cámara para sacar la foto correcta en la circunstancia correcta porque ya no vas a tener que ser un fotógrafo profesional, es decir "todos los retratos hay que hacerlos de esta forma", sino que va a tirar de una base de datos que se va alimentando de forma constante y va a ser capaz de tirarte la mejor foto con las mejores prestaciones. O por ejemplo también cosas que hemos presentado de mejora de software como el Bright Mode que es con el mismo límite que pueda tener tu hardware...

"Ahora presentamos el V30S, pero los V30 y los LG G6 en un breve periodo de tiempo van a tener mejoras que les van a otorgar inteligencia artificial y les van a otorgar las mejoras en cuanto a calidad de cámara, etc"

Xataka: Queríamos saber más detalles de las propiedades de la inteligencia artificial, más centrada en el móvil, ¿en qué lo nota el usuario además de en, por ejemplo, el procesado de las imágenes? ¿algo que nos puedas adelantar de cara a futuro?

Jaime de Jaraíz: Puede llegar a aconsejar en qué producto comprar, puedes hacer una foto a un producto y te puede dar consejos sobre su compra... Pero lo más importante es que la inteligencia artificial a través de nuestra plataforma ThinQ es algo que es muy vivo. Ahora mismo es la primera vez que nosotros presentamos esta revolución, pero va a estar permanentemente alimentándose para mejorar en cuanto a prestaciones.

Una de las cosas que entiendo que la gente es capaz de vislumbrar en este Mobile World Congress es que en la historia de los móviles siempre ha habido grandes mejoras con cada flagship: se presenta un flagship pero no hay una gran mejora hasta el año siguiente. Nosotros, un poco por los principios que tiene la compañía de hacer que la innovación sea mejor para las personas, entendemos que el producto más ecológico, el producto mejor digamos para el planeta, es el producto que más dura. Por tanto, lo que queremos representar hoy aquí es que nuestros productos pueden mejorar al paso de los meses. Cuando una persona se compra un producto LG tiene que saber que no tiene que esperar un año para tener otra gran mejora, sino que va a tener unas mejoras en ese mismo producto. Por ejemplo, ahora presentamos el V30S, pero los V30 y los LG G6 en un breve periodo de tiempo van a tener mejoras que les van a otorgar inteligencia artificial y les van a otorgar las mejoras en cuanto a calidad de cámara, etc. Eso es un compromiso para que la gente cuando compra un producto LG que sepa que le va a durar mucho más tiempo y va a estar tecnológicamente más actualizado que otros teléfonos.

Xataka: Respecto a esa estrategia de producto, hay dos cuestiones: una es si el V30S lo vais a llevar a todos los mercados, especialmente España y Latam, y en el caso de los mercados a los que lo vais a llevar, si ambos modelos van a convivir. Porque con esa misma lógica, un comprador nuevo que no tenga ni V30 ni V30S, entenderá como mucho más persuasiva la oferta del V30 que estará a mejor precio que el V30S puesto que va a recibir las mejoras software y tienen prácticamente el mismo hardware

Jaime de Jaraíz: Hay diferencias también en cuanto a memoria. Osea, que aparte de las mejoras va a haber diferentes colores, también tendrá algunas mejoras de hardware. Pero lo que sí es importante... a mí como consumidor no me gustaría o no me gusta que me compre un teléfono, me gasto una pasta, y tres meses después como que mi teléfono ya no es el más chulo del mercado, ¿no? Y eso es un poco lo que venimos a contar aquí.

No solamente vamos a presentar de las mayores mejoras tecnológicas que pueda tener el sector, sino que tenemos un compromiso de que también vamos a mejorarlo con el paso del tiempo. No te quedas ahí. Tú ahora mismo compras un teléfono de nuestra competencia y es a lo mejor muy buen teléfono ahora pero ellos no tienen ese objetivo que tenemos nosotros de ir mejorando con innovaciones que mejoren la calidad del producto.

Xataka: Pero en este sentido yo veo un poco el conflicto en presentar una mejora incremental que es un poquito mejor, pero es a la vez un teléfono nuevo que no es tan fuerte como un salto de un G5 a un G6, por poner un ejemplo de LG, pero sí que es un dispositivo nuevo, no es una actualización. Si yo tengo un V30 no me van a caer del cielo 6GB de RAM.

Jaime de Jaraíz: Claro, pero el tema es el siguiente: tú te has comprado ya un V30 y te lo has comprado hace 2 o 3 meses. Tú no quieres que tu producto se quede atrás tres meses después o cuatro meses. Entonces, tú ya lo tienes ese producto y ese producto va a ser mejorado. Los nuevos consumidores puedes conseguir un producto con una serie de mejoras. Diferentes políticas de precio... diferentes diseños... con colores... etc. Pero no tienes que esperar un año para tener una mejora sobre ese teléfono y yo creo que también de cara al consumidor le da unas ciertas garantías de pensar que esta es la compra más inteligente porque sé que mi producto va a estar mejorado con el paso del tiempo.

" el producto mejor y más ecológico es el que más dura y estamos totalmente en contra de la obsolescencia programada"

Luego nosotros presentaremos por supuesto otros flagship con grandes saltos tecnológicos que sea una combinación de todo: mejor pantalla, mejor procesador, mejor inteligencia artificial... pero que sepas que ese producto, cuando se lance, en x meses seguirá mejorando. Los teléfonos LG son como el buen vino que mejoran con los años, a diferencia de este negocio que es un negocio en el que la tecnología va tan rápido que los productos se van quedando obsoletos rápidamente. Nosotros tenemos un compromiso para que las innovaciones sean buenas para la sociedad y creemos que, como he dicho antes, el producto mejor y más ecológico es el que más dura y estamos totalmente en contra de la obsolescencia programada. Creo que este es el primer paso para demostrar al consumidor que ese es el camino que creemos que es el más razonable que hace que todo sea mejor.

Xataka: En cuanto a la parte del hogar inteligente vimos el robot en el CES, pero no tuvo su mejor día el pobre [risas].

Jaime de Jaraíz: Es que era tan humano que... [risas] Todos hemos sido novatos en un trabajo

"Con ThinQ no vamos buscando tener un ecosistema único y propio que nosotros tengamos que desarrollar al 100%"

Xataka: Nos interesa quién va a ser el centro. Porque ahora mismo Amazon y Google son muy agresivos con sus altavoces. La penetración en los idiomas en los que funcionan está siendo sorprendentemente alta para lo que la gente de la tecnología pensábamos. De alguna manera están poniendo el centro del hogar conectado con una interfaz: con quién hablo al final es con Google o con Amazon, ¿Esa es la visión que veis respecto a los próximos años? ¿Pensáis que con cosas como el robot o la tele podéis disputar ese centro? Aunque luego vosotros con todos los electrodomésticos dominéis el ecosistema y os venga bien, ¿no? Pero en la parte del centro vosotros estáis como en una posición como de ecosistema o intermediados...

Jaime de Jaraíz: Bueno, ThinQ es una plataforma propia que nos va a permitir, utilizando otros sistemas abiertos, tener nuestro propio ecosistema. Pero lo que no vamos buscando es tener un ecosistema único y propio que tengamos que desarrollar al 100%. Es decir, yo creo que la tecnología a nivel mundial está muy desarrollada y esto no es como la guerra del DVD y el Blu-Ray "a ver quién gana".

La intención de LG no es que tú te compres un electrodoméstico LG y solamente se entienda con electrodomésticos LG o que tengas a lo mejor en tu casa de otras marcas y que no puedan interactuar con los nuestros. Eso no es. La filosofía de LG siempre es plataformas abiertas y es acceso para que la innovación mejore la vida de las personas. No es decir "oye, o compras esto o no tienes alternativa". Creemos que las plataformas cerradas y únicas tienen muchas menos probabilidades de ganar y es una cuestión de tiempo que el consumidor de una forma u otra las acabe abandonando porque llega un momento en que te arrinconan y te obligan. En una plataforma cerrada todo se convierte más caro. Es como en una economía: cuando hay un monopolio desde luego estás pagando más, pero cuando hay una libertad en el mercado y hay una sana competencia el que se beneficia es el consumidor.

Nosotros desde LG lo que propongamos es que la innovación tiene que ser algo para mejorar la vida de las personas y por tanto siempre vamos a estar en contra de una plataforma cerrada. Sin ir más lejos, nosotros en la última guerra que hubo así famosa que los consumidores pueden entender fue la guerra del HD-DVD y del Blu-Ray. Nosotros pertenecíamos a la plataforma de Blu-Ray: invertimos en esa plataforma, pero fuimos la única marca del mercado que lanzamos los DVDs con las dos tecnologías. Lanzamos un DVD que era compatible con la tecnología HD-DVD y compatible con Blu-Ray, aunque nuestra plataforma fuera Blu-Ray. ¿Por qué? Porque entendíamos que el consumidor era el último que tenía que pagar la fiesta. ¿Por qué un consumidor tiene que decidir comprar una cosa y decir "ah, me que equivocado; tenía que haber comprado otro"? Yo creo que eso es injusto para el consumidor. La filosofía de LG es totalmente diferente: es ponérselo mucho más fácil y que la tecnología sirva para algo, que es que la vida de las personas sea más agradable.

Xataka: Antes has comentado que lanzaréis otros flagship y te tengo que preguntar por el G7, el gran ausente del Mobile

Jaime de Jaraíz: Bueno, yo no sé cómo se va a llamar ni nada de eso...

Xataka: Bueno, sí, el próximo LG G o lo que sea. Hay un rumor que había un nombre en clave de Judy por ahí...

Jaime de Jaraíz: Hay muchos nombres clave [risas]

Xataka: El tema es que lleváis años presentando... pues el G5 se presentó aquí, el G6 se presentó aquí. Digamos que hubo un poco una guerra por adelantarse un poco a Samsung o es lo que parecía en la prensa y por el tema de salir tan pronto no tuvo el SnapDragon 835. ¿El retraso del próximo flagship este año tiene algo que ver?

Jaime de Jaraíz: No. Es un cambio en la filosofía de la compañía. Es decir, nosotros cuestionamos el status quo de sacar un flagship cada año en las mismas fechas y que el consumidor pueda mejorar las prestaciones de su móvil de año en año. Es decir, no creo que sea lo justo. Por eso presentamos toda la inteligencia artificial y toda las variaciones que habéis visto en el Mobile World Congress porque creo que seguimos teniendo uno de los teléfonos Android más destacados. Independientemente de lo que saque la competencia, el V30 no es que esté actualizado, es que es un teléfono que hoy en día, dicho por todos vosotros, muy bueno y nosotros lo que presentamos es que los productos se pueden mejorar con el paso del tiempo. ¿Qué vamos a tener flagship? Sí, pero no vamos a seguir el orden preestablecido con anterioridad. Lo tendremos y lo veréis en un periodo de tiempo adecuado.