"El gaming sigue creciendo en España; ya representa el 30% de nuestras ventas": Dennis Hsieh, Country Manager de ASUS Ibérica

"Somos nº1 en portátiles gaming en España", afirma contundente Dennis Hsieh, Country Manager de ASUS Ibérica. Y es que cuando uno mira el surtido de productos de ASUS, la "filosofía gaming" está muy presente en la mayoría de ellos.

Estuvimos hablando con él durante el pasado CES de Las Vegas, feria de tecnología donde el fabricante taiwanés presentó sus nuevos portátiles Zephyrus ROG, TUF, así como nuevos accesorios para jugadores como el primer ratón con joystick o el primer monitor con una tasa de refresco de 360 Hz. Esto es lo que nos mostró y contó el máximo responsable de ASUS en España.

El gaming no tiene por qué estar reñido con la estética

Cuando uno mira por fuera los portátiles gaming de la gama Republic of Gamers es fácil darse cuenta que estamos ante un dispositivo pensado para jugadores. Porque tiene esa estética, porque tiene esos LEDs, porque las líneas de diseño de la industria al final van por el mismo camino y en nuestra cabeza se ha formado esa imagen. Pero con el nuevo ASUS ROG Zephyrus G14 no ocurre lo mismo.

"Es la reinterpretación de un conjunto, cuando vas al tope de gama", nos explican desde la marca. Y es que el nuevo portátil gaming incluye especificaciones internas habituales en sus portátiles gaming como una GPU Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q, hasta 32GB DDR4 y una CPU AMD Ryzen de 4ª generación. Pero el diseño de este portátil gaming es más cercano a un portátil de oficina, con un chasis de aluminio más limpio y una pantalla de 14 pulgadas hasta 120 Hz con marcos de 6,9 mm y un 85% de aprovechamiento del frontal.

No quedan ahí las novedades de ASUS para su nuevo portátil gaming, pues en este caso se incluye una curiosa característica extra: una matriz de diodos LED en la carcasa para poder mostrar animaciones personalizadas, un ecualizador o un logo a nuestra elección.

"No tenemos cajas vacías donde cambiamos la tapa de color y decimos que es gaming", afirman. ASUS explica que cada gama va orientada a un tipo de usuarios concreto e intentan ofrecer "la mejor experiencia en cada segmento".

Además de la gama ROG, el fabricante taiwanés este año refuerza su serie de portátiles TUF, orientados a los jugadores más casuales pero donde los componentes también están enfocados en intentar ofrecer un buen rendimiento. "Una de las señas de identidad este año en TUF es el diseño distinto en amarillo para las teclas de movimiento. Queremos darle un toque especial para que sea fácil de identificar el producto", nos explica Dennis.

Hablar de ASUS suele implicar hablar de gaming, pero no es un fiel reflejo de cómo es el mercado en realidad. Más allá de sus portátiles TUF, ROG y Strix, hay otras gamas de portátiles como los ZenBook, los VivoBook o los Chromebook. ¿Qué parte realmente corresponde al gaming en España?

"Cuando hablamos de portátiles, la parte gaming es más o menos el 30%". Es una cifra más elevada que en 2018, cuando en una pasada entrevista el mismo Dennis Hsieh arrojó una cifra de entre el 15 y el 20%.

"El precio del sector gaming es más alto. Pero nos movemos en esos porcentajes, con el otro 70% repartido entre ZenBook y VivoBook. Zenbook está creciendo y tenemos cuota, aunque la mayor parte sería VivoBook".

Para este 2020, el objetivo de ASUS parece ser mantener posiciones. "Vamos a verlo, de ZenBook estamos hablando de un crecimiento sólido. Queremos mantener lo que estamos haciendo. Este año pasado hemos recuperado lo que habíamos perdido antes. Somos nº1 en portátiles y en lifestyle queremos abarcar más".

¿A qué se refiere ASUS cuando habla que es nº1?, preguntamos. "Cuando hablamos de portátiles gaming, somos los primeros en todos los retailers. También en ultrafinos con la gama ZenBook. Esta parte es donde sabemos que somos fuertes".

Respecto a los sectores donde son número 2, la respuesta de Dennis no es tan concreta. "Ser segundos, terceros o cuartos no es tan importante. Hay sectores como el sector profesional, en educación o en pymes donde tenemos que mejorar. En Chromebooks tampoco somos número uno y ahí tenemos muchas oportunidades".

Monitores y ratones: cómo abarca ASUS el mundo del gaming

Entre los productos que ASUS tiene preparados para este 2020 nos encontramos con el nuevo ExpertBook B9450, un portátil ultrafino construido en un cuerpo de Litio-magnesio, un peso de 865 gramos y 20 horas de autonomía. Un dispositivo englobado dentro del Project Athena de Intel para el sector profesional.

La serie VivoBook también se ha renovado, con nuevos modelos y diseños para los VivoBook 14 X413, VivoBook X513 y VivoBook 15 K513, que incluyen procesadores Intel Core de 10ª generación, WiFi 6 y nuevas gráficas integradas o de Nvidia.

No faltan tampoco nuevos Chromebook. En el caso de ASUS conocimos el nuevo Chromebook Flip C436, con una bisagra de 360 grados y una pantalla de 14 pulgadas. Su llegada está prevista a partir de principios de marzo y también llegará a España para intentar impulsar este sector dentro de la compañía.

Entre sus nuevos accesorios destaca el nuevo ROG Chakram, un ratón para gamers con una sensibilidad de 16.000 DPI, USB tipo C y que cuenta con un pequeño joystick lateral. Aunque Dennis nos comenta que "en ASUS no apostamos por tener una línea de accesorios". Sí disponen de ratones, teclados y unos auriculares, aunque no tienen, por el momento, de un surtido tan completo como sí tienen otras marcas como Razer, HyperX o Logitech.

Durante nuestra visita también tuvimos la oportunidad de ver en directo el nuevo ASUS ROG Swift 360 Hz, un monitor gaming al que los 240 Hz le saben a poco. En el stand nos enseñaron una demostración donde por un lado estaba el 'League of Legends' a 360 fps y en otro a 144 fps. Y la diferencia era fácilmente apreciable, ya que en el primero el movimiento era mucho más fluido. Perfecto para estos juegos donde ocurren tantas cosas en una fracción de tiempo tan pequeña.

ROG Phone y eSports: un sector que sube y otro que baja

La estrategia de ASUS para ganarse al mundo del gaming ha ido derivando poco a poco durante los últimos años. Hace un par de años mantenían un equipo dedicado a los eSports, con una gaming house completa. Pero no parece que la compañía siga interesada en estos proyectos.

"Un equipo gaming es algo muy específico. Tienes un mensaje potente, pero enfocado a un juego concreto y dentro de un área más pequeña. El presupuesto pertenece a la misma área, pero estamos trabajando más con influencers, youtubers de juegos, streamers de Twitch y gente que esté comunicando una idea más global de los juegos. Hemos notado un cambio de tendencia y es ahí donde podemos hacer más cosas".

¿Hay algún juego concreto donde sí tengáis una relación especial?, preguntamos. "En el área de smartphones, nuestra relación con Tencent fue muy grande el año pasado. Podemos aprender en conjunto, pero no es algo porque sí. No es algo que estemos pagando por tener. Es intentar ofrecer una experiencia mejorada, como por ejemplo con el 'Asphalt 9' y el ROG Phone 2".

"Con 'Call of Duty' tenemos sincronización con Aura Sync. En los portátiles no solo es el color, es el impacto, la envolvencia. No es un color o un logo, añade valor. Y es un añadido que tiene éxito", explica la marca.

Sobre el ASUS ROG Phone preguntamos cómo está funcionando en España. "Va muy bien. Queremos concentrar nuestro esfuerzo en aquellos productos que tengan ADN de ASUS. Cuando uno ve un móvil este debe ser reconocible. El feedback con el ROG Phone es bueno y la gente lo identifica como el móvil de ASUS".

El diseño no es precisamente uno de los aciertos de este ROG Phone, con una carcasa mucho más gruesa que el resto. ¿Veremos en algún momento un Zephyrus Phone?, comentamos. "En realidad, el ROG Phone II ya es el Zephyrus. Tenemos un producto top con un gran diseño. Provenimos del mundo de los componentes. Nuestra core tech está ahí. Nosotros venimos de las placas bases y la estabilidad y el rendimiento térmico son fundamentales".

