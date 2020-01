ASUS ROG Zephyrus G14 y G15: dos portátiles gaming con CPU AMD Ryzen de 4ª Gen y GPU GeForce RTX 2060 como protagonistas absolutas

Como en años anteriores ASUS ha aprovechado la celebración de CES en Las Vegas (Estados Unidos) para dar a conocer sus nuevos portátiles para gaming de la familia Republic Of Gamers (ROG). Y las novedades que incorporan son muy jugosas tanto si nos ceñimos a sus especificaciones, como veremos enseguida, como si nos fijamos en su vocación.

Y es que los nuevos portátiles Zephyrus G14 y G15 son dos equipos para gaming puros por su configuración que no solo aspiran a ofrecernos una experiencia convincente con los juegos; a la par pretenden que su diseño no desentone en escenarios de uso más «serios», como pueden ser la oficina o la universidad, entre muchos otros. Sobre el papel esta polivalencia pinta bien porque a los usuarios puede permitirnos utilizar una única máquina para jugar y trabajar. Aun así, lo más interesante de estos portátiles no se ve cuando los miramos por fuera. Late en su interior.

ASUS ROG Zephyrus G14 y G15: especificaciones técnicas

Los dos ordenadores portátiles para gaming que acaba de presentar ASUS apuestan por un panel LCD de tipo IPS, aunque sus características son diferentes. El modelo Zephyrus G14 recurre a un panel de 14 pulgadas que está disponible con dos resoluciones diferentes: Full HD (1.920 x 1.080 puntos) a 120 Hz o WQHD (2.560 x 1.440 puntos) a 60 Hz. El modelo Zephyrus G15, por su parte, mantiene el panel IPS de 15,6 pulgadas por el que apostaba la anterior revisión de este portátil, pero ASUS lo ha «refrescado» introduciendo la posibilidad de dotarlo de una frecuencia de refresco de 240 Hz (la otra opción disponible se reduce a unos también interesantes 144 Hz).

Los nuevos Zephyrus G14 y G15 apuestan por un microprocesador AMD Ryzen de 4ª generación con litografía de 7 nm y una GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 con soporte, como toda la familia RTX, de 'ray tracing' por hardware

Una de las novedades más importantes de estos equipos consiste en que incorporan una CPU AMD Ryzen de 4ª generación fabricada con litografía de 7 nm de última hornada. ASUS no ha confirmado aún qué procesador exacto incorporarán, o si será posible elegir entre varias opciones, pero es altamente probable que al menos uno de los chips disponibles sea el Ryzen 7 4800HS, lo que daría inicio al desembarco de la microarquitectura Zen 2 en los ordenadores portátiles.

El otro componente que disputa el protagonismo a la CPU de AMD en ambos ordenadores portátiles es la GPU, que es un chip GeForce RTX 2060 Max-Q con soporte de ray tracing por hardware, una característica que comporte con los demás procesadores gráficos de la familia GeForce RTX. A mediados del pasado mes de diciembre participamos en una sesión técnica con portavoces de ASUS en la que pudimos ver ambos equipos «en vivo», y uno de los portavoces de la marca nos aseguró que gracias a la alimentación de estos portátiles y a su sofisticado sistema de refrigeración esta GPU rinde más en ellos que una GeForce RTX 2070 en otros modelos. Tan pronto como podamos probar estos nuevos Zephyrus en nuestras propias instalaciones lo comprobaremos para constatar si esto es o no así.

En lo que se refiere a la memoria principal ambos equipos estarán equipados con un máximo de 32 GB de tipo DDR4 a 3.200 MHz, y el subsistema de almacenamiento secundario está resuelto gracias a una unidad SSD con interfaz NVMe M.2 disponible con una capacidad máxima de 1 TB. Por otro lado, los dos ordenadores portátiles cuentan con puertos USB 3.2 de tipo C y 2ª generación (uno de ellos permite la carga rápida de la batería), así como con conectividad Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.0.

ASUS ROG ZEPHYRUS G14 ASUS ROG ZEPHYRUS G15 PANTALLA LCD IPS de 14 pulgadas y hasta 120 Hz con marcos de 6,9 mm y 85% de aprovechamiento del frontal LCD IPS de 15,6 pulgadas y hasta 240 Hz RESOLUCIÓN Full HD (1.920 x 1.080 puntos) a 120 Hz o WQHD (2.560 x 1.440 puntos) a 60 Hz Full HD (1.920 x 1.080 puntos) a 144 o 240 Hz MICROPROCESADOR AMD Ryzen de 4ª generación con litografía de 7 nm AMD Ryzen de 4ª generación con litografía de 7 nm GPU Hasta NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q Hasta NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q MEMORIA PRINCIPAL Hasta 32 GB DDR4 3.200 MHz Hasta 32 GB DDR4 3.200 MHz ALMACENAMIENTO SECUNDARIO Hasta 1 TB SSD NVMe M.2 Hasta 1 TB SSD NVMe M.2 CONECTIVIDAD 2 x USB 3.2 tipo C Gen 2, 2 x USB 3.2 tipo A Gen 1, 1 x HDMI 2.0b, 1 x jack de 3,5 mm y 1 x cierre Kensington 2 x USB 3.2 tipo C Gen 2, 2 x USB 3.2 tipo A Gen 1, 1 x HDMI 2.0b, 1 x jack de 3,5 mm y 1 x cierre Kensington CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.0 SONIDO Dolby Atmos y Hi-Res Audio Dolby Atmos y Hi-Res Audio AUTONOMÍA Hasta 10 horas No disponible GROSOR 17,9 mm 19,9 mm PESO 1,6 kg 2,1 kg

ASUS ROG Zephyrus G14: el portátil gaming que también quiere ir a la oficina o la universidad

Durante la sesión técnica de la que os he hablado unas líneas más arriba los responsables de ASUS nos aseguraron que tanto el diseño externo de este ordenador portátil como su arquitectura interna están concebidos para que pueda ser utilizado en todo tipo de escenarios de uso, y no solo como una competente máquina para juegos. En lo que se refiere al diseño de la caja del equipo destaca su sobriedad, algo poco habitual en las máquinas para gaming, y su reducido grosor de solo 17,9 mm. Su peso también es bastante reducido (1,6 kg), y, según ASUS, nos ofrece una autonomía máxima de 10 horas, aunque es muy poco probable que esta sea la duración de la batería cuando se utiliza para jugar.

Un dato muy interesante acerca de la caja de este equipo es que ha sido fabricada en una peculiar aleación que combina aluminio, magnesio y litio. Las aleaciones de magnesio y aluminio son habituales en los dispositivos de gama alta, pero el litio es el ingrediente que hasta ahora no habíamos visto en el recinto de un ordenador portátil. Según los responsables de ASUS este elemento dificulta mucho el mecanizado de la caja del ordenador, pero le confiere una rigidez y una dureza notablemente superiores a las que nos ofrecen los portátiles que apuestan por cajas de aleación de aluminio y magnesio convencionales.

Otra característica muy original de este ordenador portátil consiste en que el reverso de la pantalla ha sido mecanizado con unos pequeños orificios debajo de los que reside una matriz de diodos LED. Su propósito es proyectar luz de forma coordinada, dando lugar a animaciones predefinidas o personalizadas por el usuario que pueden contener un ecualizador gráfico que funciona cuando reproducimos música, texto, imágenes, notificaciones, la duración restante de la batería o, incluso, datos meteorológicos.

ASUS ROG Zephyrus G15: un «refresco» que lo hace aún más poderoso con los juegos

Por su grosor de 19,9 mm y su peso de 2,1 kg este equipo no es tan «portátil» como el modelo Zephyrus G14, lo que merma algo su polivalencia. Pero, eso sí, cuenta con la ventaja de integrar una pantalla de 15,6 pulgadas que, como hemos visto unos párrafos más arriba, puede alcanzar una tasa de refresco de 240 Hz con resolución Full HD. El binomio formado por la CPU AMD Ryzen de 4ª generación y la GPU GeForce RTX 2060 es sobre el papel capaz de ofrecernos una cadencia de imágenes por segundo muy alta a 1080p, por lo que estos dos componentes deberían ser capaces de sacar mucho partido a la tasa de refresco que alcanza el panel de este portátil. Un apunte más: es compatible con la tecnología de refresco adaptativo NVIDIA G-SYNC, lo que lo hace aún más atractivo para los jugones.

ASUS ROG Zephyrus G14 y G15: precio y disponibilidad

Por el momento ASUS no ha confirmado el precio que tendrán estos equipos, y tampoco cuándo estarán disponibles, pero actualizaremos este artículo para incluir esta información tan pronto como esté disponible.

Más información | ASUS