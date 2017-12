"Creo que las cosas están cambiando con Telefónica, estamos hablando constantemente", Greg Peters (Netflix)

2017 no ha sido un mal año para Netflix a nivel global. Tras su expansión global de 2016, tocaba asentar el servicio en todos esos nuevos países. Las cifras no son malas: más de 109 millones de usuarios en todo el mundo, que lo convierten en, según sus propias palabras, el "servicio de entrenimiento líder en Internet".

Con motivo de un encuentro celebrado en Berlín este mes de diciembre, desde Xataka hemos podido hablar con Greg Peters, Chief Product Officer y la persona responsable de todo el apartado técnico, de diseño y experiencial de Netflix. Le hemos preguntado por el desafío que supone la masificación del 4K, posibles nuevos formatos y, cómo no, la compleja relación que mantienen con Telefónica desde su llegada a España. Esto es lo que nos ha contado.

4K y HDR

Me gustaría empezar hablando de 4K. Imaginemos que mañana todo el mundo en Europa y Estados Unidos se compra una tele 4K, ¿está Netflix preparado para servirles a todos con contenido 4K?

En general, sí. Si literalmente en UNA noche todo el mundo se compra una tele 4K, podríamos necesitar pensar en conseguir más servidores [risas], pero por supuesto no es algo que vaya a pasar. No hay una limitación real que tengamos en términos de la rapidez con la que la gente compra televisores en 4K. Es más, nos gustaría que la gente comprase televisores 4K [a un ritmo] más rápido porque nos gustaría que disfrutasen de la mejor calidad de imagen. Pero no tenemos ninguna limitación que nos esté frenando a la hora de poder dar a todos esos nuevos usuarios buenos contenidos en 4K.

¿Y los ISPs? ¿Están preparados los operadores para ello?

Es una buena pregunta. No puedo decir que todos y cada uno de los ISPs del mundo estaría preparado para un incremento inmediato en la transferencia de datos total. Pero un par de cosas. La primera es que trabajamos con los ISPs para ofrecerles estos servidores Open Connect, estos servidores de entrega de contenido, y esto alivia mucho la carga que tienen porque, cuando los ponen dentro de su red, no estamos utilizando la mayor parte de su red para repartir el contenido. Ésta es una de las cosas que estamos intentando hacer para ayudar.

Así son los servidores Open Connect que Netflix ofrece gratuitamente a los operadores. Algunos los aceptan con los brazos abiertos, otros quieren cobrar por alojarlos (como ha sido el caso de Telefónica hasta ahora)

La otra cosa que estamos intentando es hacer nuestra codificación más eficiente. Esto significa que, cada año, el número de bits que se requieren para proporcionarte gran contenido en 4K se reduce conforme nos vamos haciendo más y más eficientes. Así que estamos intentando usar menos ancho de banda con el tiempo proporcionando la misma o incluso mejor calidad de vídeo.

Yo creo que la adopción [del 4K] no es algo que vaya a ocurrir en una noche y estamos haciendo todo esto para intentar que sea más sencilla. Los operadores, por supuesto, quieren proporcionar un mejor servicio y en general estamos viendo incrementos en la capacidad [de red] y en el ancho de banda por todo el mundo. No creo que esto vaya a ser una restricción importante.

¿Tenéis alguna estadística? ¿Cuánta gente ve 4K respecto a la gente que no?

Tenemos esos datos pero no es particularmente relevante. El número está creciendo, el 4K todavía sigue siendo minoría porque todavía hay que esperar a todos esos televisores que, contrariamente a lo que decías, no llegarán en una noche [risas]. Pero estamos viendo cómo crece la adopción del 4K y supera a nuestra tasa de crecimiento, que ya es bastante alta.

Si lo comparamos con la adopción de cualquier otro formato de vídeo que hemos visto en el pasado, está yendo a un ritmo mucho más rápido. No sé cuántos años faltarán hasta alcanzar la "adopción masiva", dos años, tres años, quizá cuatro o cinco... Pero está pasando todo muy rápido.

En Japón ya están probando 8K, ¿estáis haciendo vosotros pruebas también?

Bueno, hemos estado mirando 8K, claro. Pero a menos que vayas a tener un televisor muy muy grande, no proporciona una mejora importante. Así que estoy mucho más entusiasmado con otras cosas, como un mejor color y una mejor profundidad de color, brillo y contraste... Las cosas que ves en HDR. Hay mucho más margen para apostar por ello. Es difícil para los fabricantes de televisores pero creo que podemos conseguir progresos aquí con el tiempo.

Un frame rate (fotogramas por segundo) alto sería otra más. Tienes mucho movimiento [en las imágenes] y con los frame rates actuales vemos imperfecciones visuales. Podemos hacer un mejor trabajo a la hora de presentar el contenido a los usuarios en ese aspecto. Así que no soy muy optimista con el 8K, no creo que tenga un gran beneficio para los usuarios al menos en un futuro cercano.

Sobre HDR. Es un poco lío, hay un montón de estándares diferentes. Si alguien va a ti y te dice "quiero comprar un televisor con HDR para ver Netflix. ¿Qué debe comprar?

Es una pregunta muy difícil [risas] porque trabajamos con básicamente todos los fabricantes que ofrecen buenos televisores con HDR, así que no puedo recomendar uno de ellos. Con el HDR hay diferentes estándares, pero lo que hemos hecho ha sido escoger los dos que más destacan en tecnología e implementación.

Y luego, respecto al televisor, es cuestión de perspectiva: ¿qué es lo que más te importa? Los OLED son bonitos, impresionantes en muchas formas distintas, quizá no tienen tanto brillo como otros televisores. ¿Qué tipo de estancia tienes? ¿Cómo de iluminada está? ¿Qué tipo de contenidos ves? ¿Lo ves de noche? Hay tantos factores... Es realmente una elección muy personal que depende de lo que quiera cada individuo en particular.

Nuestro trabajo consiste fundamentalmente en que, independientemente de cuál elijan, asegurarnos de que pueden disfrutar de una gran experiencia de contenidos en ella.

Greg Peters, a la derecha de la imagen, durante un encuentro con periodistas a comienzos de diciembre

La relación con Telefónica

Sobre los de servidores, en España creo que tenéis acuerdo de peering con varios operadores pero hay uno...

Uno importante, ¿verdad?

Justo, uno importante, con el que no tenéis acuerdo de peering [Telefónica].

Todavía no.

En 2015 nos comentasteis que estabais hablando con Telefónica. ¿Todavía seguís hablando con ellos?

Sí, por supuesto. Y esperamos que ellos vean los beneficios de trabajar juntos para ofrecer lo que nosotros vemos como algo beneficioso para los clientes de ambos. Queremos hacer nuestra parte. Creemos que nuestra parte es lo que comentábamos: darles los servidores, trabajar en la eficiencia de la codificación... Creemos que su parte hacer lo que sus clientes les pagan por hacer, que es proporcionar el acceso a Internet.

DATO: Pese a los problemas iniciales en su relación con algunos operadores (Comcast es un claro ejemplo), en la actualidad Netflix ha pasado a ser aliado de muchos ellos. Según la compañía, más de 60 ISPs incluyen ya la aplicación de Netflix en sus decos y set-top boxes.

Hubo épocas en las que no colaborábamos con los ISPs, pero al final hemos llegado hasta ahí. Comcast en Estados Unidos es un buen ejemplo. Creo que también lo conseguiremos con Telefónica.

Hace unas semanas de hecho nos sorprendió mucho ver a Reed Hastings (CEO de Netflix) en España en un evento de Telefónica. Nuestras fuentes de Telefónica nos dijeron que "Netflix ya no es el enemigo".

Eso está genial.

Nosotros nos preguntábamos, "¿qué está pasando aquí?". ¿Estáis negociando, no lo sé, quizá por ejemplo para poner Netflix en su set-top box o algo así? ¿Están cambiando las cosas con ellos?

Creo que las cosas están cambiando, estamos hablando constantemente. No hay nada que podamos anunciar específicamente en este momento pero es una situación muy similar a la que vivimos con Comcast. Si recuerdas, hace ya algunos años, nosotros éramos el "enemigo" y de pronto eso cambió, ya no éramos tan el enemigo, y luego empezamos a trabajar juntos en redes, y luego pasamos a integrarnos en su set-top box. Comcast nos ve como nosotros nos vemos: sólo queremos proporcionar contenido a los usuarios y que trabajemos juntos proporciona más valor a todo el mundo.

Creo que puedes esperar ver algún movimiento en ese aspecto.

Formatos y otros contenidos

Otra cosa que me ha sorprendido es que, en este evento y durante todas las conferencias, habéis hablado mucho de contenido para televisión. Es todo televisión. ¿Y sobre teléfonos móviles? Una pregunta más enfocada a teléfonos móviles: hay muchos teléfonos móviles que han salido este año y que tienen pantalla con ratio 18:9. ¿Vais a desarrollar contenidos o quizá pensando en lanzar cierto contenido concreto con ese ratio?

Cuando nos fijamos en ratios en general, lo que intentamos hacer es pensar en cuántos dispositivos van a tener ese ratio y si, por ejemplo, tiene sentido hacer una versión diferente para que encaje. Vemos los móviles como un lugar en el que diferentes ratios y formas (vertical, por ejemplo) están comenzando a ser más populares. Lo estamos vigilando de cerca. Y probablemente experimentaremos con eso de varias formas distintas, pero no estamos preparados para lanzarnos a una nueva relación de aspecto sólo por este grupo de nuevos teléfonos porque el número de dispositivos es relativamente bajo en comparación con los cientos de millones de dispositivos que hay ahí fuera con 4:3 o 16:9.

DATO: Según cifras proporcionadas por Netflix, más del 60% de las horas de contenido de Netflix consumidas en Europa se consumen desde televisores conectados. Los usuarios aguantan cada día tres veces más tiempo viendo contenido en el televisor que cuando lo ven desde un dispositivo móvil.

Eventos en directo. En el pasado Netflix siempre ha dicho que no iba a centrarse en eventos en directo. Amazon ahora lo está haciendo. ¿Es todavía un gran NO para vosotros o es un "veremos lo que pasa en el futuro"?

No diría que es un "gran NO". Estamos intentando centrarnos en las cosas que podemos hacer bien, que los mecanismos existentes de distribución pueden hacer. La televisión es genial para las emisiones en directo, es de hecho para lo que en realidad se diseñó en cierto modo. Nosotros tenemos mucho otro trabajo por hacer para intentar mejorar nuestra experiencia. No diría que nunca vamos a hacerlo, pero ahora mismo no hay planes.

Y la última pregunta. Neutralidad de la red. Netflix siempre ha sido un gran defensor de la Neutralidad de la red, pero a comienzos de este año Reed Hastings llegó a decir que ya no era una prioridad para Netflix.

Creo que él estaba hablando a una audiencia muy específica, que son los inversores, y creo que lo que intentaba decir es "no creemos que los problemas con la Neutralidad de la red nos vayan a hacer daño financieramente". Déjame ser muy claro: todavía somos grandes defensores de la Neutralidad de la red. Creemos que es muy importante para la sociedad y ya no tanto para nosotros, pero ¿qué pasa con el que vaya a ser el próximo Netflix? Podría ser una pequeña compañía hoy en día que ¿podría crecer sin Neutralidad de la red? Así que nosotros apoyamos totalmente la Neutralidad de la red y haremos todo lo posible para mandar el mensaje a nuestro Gobierno de que creemos que es muy importante. Veremos qué pasa.