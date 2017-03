Alquilando motos eléctricas en una ciudad tan prometedora como difícil: el caso de eCooltra en Barcelona

Las ciudades están cambiando. Las necesidades de sus habitantes, también. No tener vehículo privado era signo de un bajo nivel económico o de una personalidad más bien rara, y ahora cada vez más personas apoyan el depender de servicios de transporte para librarnos de todo lo que implica mantener un coche.

Esos servicios de transporte pueden ser públicos o privados, y en el caso de las empresas privadas estamos en una época en la que docenas de empresas aplican su propio enfoque para solucionar los problemas de movilidad de las zonas urbanas: suscripción a bicicletas urbanas como Bicing, buscar coches con plazas libres como BlaBlaCar, Uber y sus distintas modalidades, los coches eléctricos de eMov y car2Go, Cabify... Hoy hemos hablado con una de ellas desde sus oficinas centrales en Barcelona: eCooltra.

De alquiler tradicional a consumo colaborativo

Una moto convencional de Cooltra junto a una moto eléctrica de eCooltra. Dos motos y dos modos diferentes de alquilarlas.

eCooltra forma parte del grupo Cooltra, empresa de alquiler de motocicletas convencionales de gasolina que empezó con 25 vehículos en 2006 y que desde entonces ha ido creciendo a un ritmo que durante los últimos dos años se ha acelerado. Lo inició Timo Buetefisch, alemán que decidió vivir y trabajar en Barcelona desde hace casi 15 años. Cooltra tiene ahora más de 11.000 motos en alquiler por cinco países (España, Portugal, Francia, Italia y Brasil), y el 15% de esas motos son eléctricas. En cada moto hay dos cascos, conexiones USB para cargar smartphones u otros dispositivos y artículos de higiene como toallitas.

Durante esos años el grupo Cooltra se ha consolidado como líder europeo en el alquiler de vehículos de dos ruedas, pero estamos hablando de un modelo más tradicional, sin aplicación móvil. Para hablar de las motos eléctricas ya hay que reducir al servicio concreto con aplicación móvil llamado eCooltra, que es la apuesta por la innovación que Cooltra ha lanzado viendo el crecimiento de la economía colaborativa. Ambos servicios han nacido en Barcelona, ciudad cuyos habitantes son amantes predilectos de las motos para desplazamientos urbanos (hay más de 200.000 en la ciudad, de 1,6 millones de habitantes)

Oriol marimón-Clos, CEO de eCooltra, montado en una de las motos del servicio.

Nos recibe Oriol Marimón-Clos, CEO de eCooltra desde mayo de 2016, quien nos explica que la idea de este servicio nuevo basado en una aplicación nace hace unos dos años de un estudio como el que haría cualquier otra empresa para ver cómo exprimir el consumo de recursos compartidos. Las oficinas de eCooltra en Barcelona acogen los servicios centrales del servicio a nivel europeo: es "nuestra ciudad insignia" como nos comenta Oriol.

Echemos un vistazo a las cifras: en estos momentos eCooltra tiene 40.000 usuarios registrados y una flota de 360 motos eléctricas en Barcelona que puedes alquilar directamente desde su aplicación oficial con expectativas de ampliar más en el futuro. Adicionalmente ya se ha hecho una primera fase del lanzamiento en Madrid, Lisboa y Roma. En estas otras tres ciudades se han empezado a dar los primeros pasos con unas 25 motos entre enero y febrero, y alrededor de semana santa veremos un despliegue con más vehículos para ir asentándose. En un momento eCooltra se propuso hacer clases para enseñar a los clientes a acostumbrarse a las motos eléctricas, pero la demanda era tan baja que finalmente se dejó correr: conducir una de estas motos es algo mayormente sencillo para cualquiera que tenga carnet.

El objetivo es, de momento, crecer. eCooltra consigue ingresos de los 24 céntimos por minuto que cuesta utilizar sus motos. Es más caro que eMov (19 céntimos el minuto) o Car2Go (21 céntimos el minuto), pero no hay cuota de alta de 9 euros ni tarifas adicionales al superar ciertas distancias.

El tratamiento de los datos anónimos que puedan conseguir de esos viajes lo dejan para cuando tengan un volumen mayor de viajes (tienen unos 100.000 desde noviembre hasta ahora en Barcelona). En esos datos puede haber escondidas estadísticas interesantes, como zonas donde se usan más las motos, horas punta y barrios en los que hay más demanda.

Barcelona como ciudad donde sus habitantes tienen que aprender

La propia aplicación de eCooltra te delimita las zonas en las que puedes aparcar sus motos eléctricas, que son básicamente todas aquellas en las que una furgoneta puede acceder para cargarlas.

La capital catalana es una ciudad que tiene muchas motocicletas, lo que hace que deduzcas la lógica de tener presencia precisamente aquí para triunfar con un servicio de alquiler de motos eléctricas por minutos. Pero Oriol nos admite que aunque eCooltra esté creciendo, no lo ha hecho al ritmo que esperaban. La causa: en Barcelona no hay todavía esa filosofía o convencimiento de que los servicios colaborativos son efectivos.

Ciudades como Madrid ya tienen un Car2Go o un eMov, y gracias a que la gente ya los ha ido usando la velocidad de penetración y captación de usuarios es mucho más rápida de la que te encuentras aquí en Barcelona. Aquí hay una población que tienes que educar en ese sentido. En Barcelona el Bicing te da información sobre en qué estaciones hay más o menos bicicletas, una información muy básica con la que no hay que enfrentarse a un "momento de la verdad" en el que hay que reservar el vehículo.

Eso ya ha hecho que en las primeras pruebas de Madrid, el equipo de eCooltra haya visto una curva de adopción más buena que en Barcelona. Es curioso, pero Car2Go y sus coches eléctricos de alquiler van a ayudar a que las motos de eCooltra caigan mejor entre los madrileños.

Por eso no consideran que servicios como Car2Go o eMov sean competencia. Para Oriol se comparte un mismo objetivo de que el usuario pueda salir de su casa sin un transporte privado y sepa que "sin ningún problema va a tener una solución u otra para ir a su destino". Cuantos más servicios de consumo colaborativo haya, mejor.

Nosotros no podemos competir contra un eMov que lleve a una familia de 4 personas a algún sitio, pero sí que podemos prometer que con nuestras motos aparcarás muy cerca de tu destino sin que pierdas tiempo buscando aparcamiento.

Y no, no podemos definir eCooltra como "un bicing, pero con motos". En el Bicing vas a las estaciones a recoger y dejar las bicicletas, mientras que con eCooltra tienes que ir a buscar motos aparcadas donde quieras y dejarlas en las zonas en las que el servicio da cobertura. Esas zonas aparecen bien delimitadas en la aplicación, y cubren gran parte de la Ciudad Condal.

Todas las motos de eCooltra vienen con dos cascos en sus compartimentos.

Además Oriol ha enfatizado la diferencia que hay entre las aplicaciones móviles de Bicing y eCooltra, en el sentido de que con Bicing no haces más que mirar información de disponibilidad y otros datos mientras que la aplicación de eCooltra se usa también para controlar la propia moto (desbloquearla, abrir sus compartimentos, hacer que toque el claxon para localizarla bien si hay muchas motos aparcadas...).

Y con tantas noticias sobre la presión del sector del Taxi en España, ¿se ve intimidada eCooltra? Oriol cree que esos taxis y las motos de eCooltra cubren a tipos de clientes lo suficientemente distintos como para que no haya problemas. También se ven demasiado pequeños en comparación con el sector del taxi como para recibir esa presión que sufren Uber y otras compañías. Barcelona, de hecho, es la única capital europea que no tiene Uber por las medidas que ha tomado el Ayuntamiento de Barcelona

¿Y ese Ayuntamiento, ha ayudado a eCooltra o lo ha intentado bloquear? Pues ni una cosa ni la otra. Pensemos que el servicio no pide nada de sus clientes más allá de que tengan un carnet de conducir apto para las motos:

Ni nos han bloqueado ni nos han puesto la alfombra roja para decirnos "la calle es vuestra". Nos ha respetado y a partir de aquí nosotros nos hemos ceñido a la normativa que aplican para cualquier tipo de flota privada que se pueda mover por la ciudad.

Ética y picaresca: hecha la ley, hecha la trampa

eCooltra da servicio a toda europa desde sus oficinas de Barcelona.

La picaresca de los usuarios es algo de lo que teníamos que hablar, sobretodo después de ver cómo muchos usuarios de Car2Go en Madrid aparcan los coches en garajes privados para "guardárselos" impidiendo que otras personas puedan cogerlos incluso habiéndolos reservado mediante la aplicación del servicio. Aquí Oriol es claro: es algo difícil de detectar hasta el punto en el que me confiesa que no me sabría decir si ha ocurrido o no y está seguro que algún caso habrá habido.

Asegura, eso sí, que si lo detectan no dudan en sancionarlo. En cuanto a la gente que aparca las motos de Ecooltra en sitios donde no se permite el aparcamiento, como en medio de las aceras, Oriol lo define con una sola palabra: incivismo. Eso es inevitable, aunque protegen bien las motos de posibles robos o usos en horas no autorizadas (desde la 1 hasta las 6 de la mañana).

eCooltra busca que sus usuarios sean cívicos y pone esfuerzos en su ética: toda la energía que usa el servicio es limpia. No se contamina nada: las motos son eléctricas, las furgonetas que cargan las motos son eléctricas y toda la energía eléctrica que usan esos vehículos la proporciona HolaLuz de sus fuentes renovables. Irónico que un servicio de motos de alquiler sea más limpio que el propio Bicing, que usa furgonetas de gasolina para trasladar las bicicletas.

El futuro "inevitable"

Cuando era más joven hablabas con compañeros de clase que te decían que vivían en un piso de alquiler y lo mirabas como el "bicho raro" de la clase, como alguien cuya familia lo pasaba mal financieramente. Hoy en día lo raro es que tengas un piso en propiedad. Lo mismo está pasando con el coche: yo tengo uno desde hace 14 años y no lo uso más que una vez cada dos semanas con mis hijos, pero los 115 euros de alquiler de la plaza de parking caen cada mes. Y seguro, e impuestos, y la ITV...

De esta forma me compara Oriol la tendencia que hay hacia una movilidad urbana más compartida. Ante unas ciudades en las que cada vez hay más restricciones por contaminación y los costes de tener un coche propio son más y más caros, todo se moverá "inevitablemente" hacia la sharing economy. eCooltra es, para su director general, el servicio perfecto de motos eléctricas mientras el precio de los coches eléctricos no baje lo suficientemente para que sea atractivo para el público general.

Para dentro de cinco años, eCooltra se ve como el servicio de alquiler de motos eléctricas líder en Europa. Ya lo es ahora, pero Oriol se refiere a algo a mayor escala. Los barceloneses aman las motos, pero falta que aprendan a usarlas colaborativamente. Será una misión que poco a poco eCooltra quiere lograr a medida que pasen el tiempo.

