Elon Musk quiere quedarse con la red eléctrica de todo Puerto Rico (y viendo los continuos apagones, quizás no sea mala idea)

La red eléctrica de Puerto Rico está hecha un guiñapo. Siete meses después del huracán María y de la devastación que provocó en el Caribe, sigue siendo un armatoste torpe e inestable. Ayer, sin ir más lejos, una excavadora derribó por accidente una línea de transmisión. Algo que conllevará un apagón de entre 24 y 36 horas.

La situación es entre frustrante y delirante. Puerto Rico ya arrastraba una crisis financiera galopante antes del huracán. De hecho, la compañía eléctrica acumulaba una deuda de 9.000 millones de dólares y utilizaba una infraestructura absurdamente anticuada. Eso cuando está en pie: el mes pasado aún había un 10% de la isla sin electricidad. Y entonces, Elon Musk.

En medio del apagón, el presidente de Tesla anunció que estaban trabajando en la instalación de powerwalls y powerpacks suficientes para asegurar el suministro eléctrico en casi 800 localizaciones de la Isla. Este movimiento parece una extensión de un proyecto del que ya os hablamos en octubre y que pretendía restablecer (y asegurar) el suministro eléctrico en un hospital infantil de Puerto Rico.

Tesla batteries are currently live & delivering power at 662 locations in Puerto Rico. Team is working 24/7 to activate several hundred more. https://t.co/OMu8qKJvLy