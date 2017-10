Así es la primera microred solar de Tesla con la que restablecerán la energía de un hospital infantil en Puerto Rico

Tras el paso del huracán María, Puerto Rico se enfrentó a un escenario de devastación que dejó daños en poco más del 85% de la red de energía eléctrica. Esto ha afectado sobre todo la operación de hospitales donde a día de hoy sólo tienen energía unos cuantos, dificultando la tareas de salubridad en la isla.

A inicios de este mes de octubre, una charla en Twitter llevo a cuestionar si Elon Musk tendría la capacidad de ayudar a restablecer la energía de Puerto Rico con algunas de las soluciones que ofrece Tesla. Esto llevó a que Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico, y Musk discutieran las posibles ayudas. Hoy estamos ante el primer proyecto que surge de esta colaboración entre Tesla y el gobierno de la isla, el cual restablecerá la energía de un hospital infantil.

Tesla ya ha mostrado su capacidad de abastecer energía a pequeñas islas, como el caso de Kauai en Hawái y Ta'u en Samoa, pero el caso de Puerto Rico es distinto debido a los daños que actualmente hay en la infraestructura y por supuesto su tamaño, que con más de 3,5 millones de habitantes es todo un reto para la compañía de Elon Musk.

Esta semana se ha iniciado la instalación del que será no sólo el primer proyecto de microredes solares de Tesla en Puerto Rico, sino en todo Estados Unidos y América.

Hospital del Niño is first of many solar+storage projects going live. Grateful to support the recovery of Puerto Rico with @ricardorossello pic.twitter.com/JfAu11UBYg