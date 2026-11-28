La solar vive uno de sus mejores momentos, pero también una paradoja: aunque cada vez hay más cartera sobre la mesa y las previsiones a futuro son realmente positivas, muchos de esos proyectos se quedan por el camino y no llegan nunca a construirse.

Es lo que expone el informe de la empresa lituana de desarrollo de software fotovoltaico PVcase The State of Solar Project Development, que ha recogido las impresiones de más de 400 profesionales del sector FV de Estados Unidos, Alemania, España e Italia. Y lo que se desgrana de este estudio es la distancia cada vez mayor que hay entre anunciar una planta solar y conseguir levantarla de verdad.

Buenas previsiones para el sector. El escenario que dibuja PVcase empieza con una buena dosis de optimismo: el 91% de los profesionales encuestados afirma que su cartera de proyectos ha crecido durante el último año y prácticamente todos (99%) espera que esto siga siendo así durante los próximos dos años, tiempo que recoge el estudio. Un 81% además espera un crecimiento anual en el sector de más del 10%. Por último, nueve de cada diez concuerdan en que la energía solar será la principal fuente de electricidad en 2050, una creencia que se mantiene prácticamente igual desde el año pasado.

Y sin embargo, existe una realidad menos alentadora. Desarrollar una planta fotovoltaica parece haberse convertido en toda una carrera de obstáculos. A los desafíos habituales para sacar este tipo de proyectos adelante, como encontrar un terreno adecuado, conseguir financiación y buscar la rentabilidad de la planta, se le suman otros, más de tipo administrativo o regulatorio, que hacen que un sistema pueda perecer incluso antes de llegar a la orilla.

Según este estudio, el 46% del total de los encuestados destaca que la mitad de los proyectos en los que participan no llegan a la fase de construcción y, por tanto, nunca llegan a ver la luz. Esto tiene un coste real, ya que, aunque acaben por no salir adelante, existe un trabajo detrás, como estudios ambientales o de terrenos u horas de ingeniería que caen en saco roto. Según PVcase, la mitad de los altos ejecutivos identifican la pérdida de proyectos como uno de sus costes controlables más elevados.

La financiación, el principal reto. El principal problema identificado por los profesionales del estudio es la financiación: el 74% cree que las dificultades para conseguir capital es uno de los mayores frenos a los que se enfrentan los proyectos solares. Y es que una planta fotovoltaica exige una inversión inicial y unas expectativas de rentabilidad que los financiadores examinan con lupa.

A las dificultades de financiación se suma la incertidumbre regulatoria. Alrededor del 70% de los encuestados cree que los constantes cambios en la normativa pueden dificultar el desarrollo de estas instalaciones, que suelen tardar en construirse varios años. De este modo, lo que era válido ayer puede que no lo sea hoy.

Las comunidades locales no son un asunto menor. Otro de los aspectos que recoge el estudio es que el 57% de los encuestados identifica la oposición social de muchos vecinos como un obstáculo importante. La expansión de las energías renovables necesita espacio y muchas veces pueden afectar a las comunidades locales que viven cerca y que ven alterado su entorno natural, sin que necesariamente reporten ningún beneficio justo al pueblo. La transición energética muchas veces no es justa ni del todo simétrica.

España no se libra. El estudio recoge, como ya se ha visto, las opiniones de encuestados de varios países entre los que se encuentra el nuestro. Aquí, el 44% de los profesionales consultados afirma que la mitad de los proyectos no supera la fase de desarrollo, a pesar de las condiciones tan favorables que tenemos para la fotovoltaica.

Está claro que disponer de muchas horas de sol no resuelve por sí solo los problemas administrativos, financieros y de infraestructura y hace falta garantizar cuestiones tan importantes como la capacidad de acceso y la conexión a la red, la planificación eléctrica y los tiempos necesarios para desarrollar nuevas instalaciones.





Imagen | Michael Wilson

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