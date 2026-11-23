A las puertas del Sáhara y a unos 200 kilómetros de Marrakech se encuentra la ciudad de Ouarzazate, cuya aridez y peculiar orografía le han llevado a ser el escenario de algunas grandes producciones audiovisuales como Gladiator o Juego de Tronos. Pero, Hollywood aparte, si hay algo sorprendente de este enclave es una gigantesca construcción artificial, que se extiende por 500 hectáreas y que baña la vista aérea de un reflejo metálico muy curioso.

Se trata del complejo Noor, una macroplanta de energía que se construyó hace ya diez años en una de las regiones con mayor recurso solar de Marruecos y que hoy en día abastece a más de un millón de personas del país. Pero no es solo un parque solar a gran escala: lo que Noor esconde es mucho más.

La mayor central de energía solar de concentración del mundo. Con cuatro instalaciones diferentes y más de 500 hectáreas de extensión, el complejo solar Noor Ouarzazate se inauguró en febrero de 2016 y hoy cuenta con 580 MW en total de potencia instalada. Ha costado más de 3.000 millones de euros que se han financiado internacionalmente y forma parte del Programa Marroquí de Energía Solar, cuyo objetivo es impulsar la transición energética del país.

Espejos que reflejan la luz. Este macrocomplejo de energía concentrada está formado por cuatro instalaciones que entraron en funcionamiento entre 2016 y 2018. Se trata de Noor I, con una potencia de 160 MW, que empezó a funcionar desde el comienzo y que emplea colectores cilindroparabólicos; Noor II, con 200 MW; Noor III, con 150 MW mediante tecnología de torre y Noor IV, con 70 MW.

La más espectacular, por su apariencia, quizá sea Noor III. Esta planta de energía solar de concentración utiliza 7.400 heliostatos para funcionar: son unos espejos motorizados que siguen la trayectoria del sol a 12 metros de altura para reflejar la luz y concentrar la radiación solar en un receptor en lo alto de una torre de 250 metros, situada en el centro de la instalación. Este calor calienta un fluido térmico que permite generar vapor y accionar las turbinas de la instalación.

Energía gracias a la sal fundida. Otra de las curiosidades que se encuentra tras esta instalación es que tanto Noor II como Noor III cuentan con capacidad de almacenamiento gracias a sales fundidas a 600 ºC, como explican desde DW. El calor almacenado en las sales se utiliza para calentar agua y producir vapor, que mueve las turbinas encargadas de generar electricidad con una duración de unas siete horas cada una.



Esto significa que la producción de electricidad en este complejo no se detiene cuando el sol se pone, sino que sigue funcionando más allá de las horas de luz.

Sin embargo, los combustibles fósiles siguen dominando. A pesar de que Marruecos sigue contando con buenos recursos tanto solares como eólicos y que es uno de los que lleva la avanzadilla en la transición energética en su continente, el país sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, y, como apunta DW, del carbón especialmente. Esto hace que, a pesar del potencial de este proyecto, la mayoría de las familias sigan pagando una electricidad cara: de los 550 dólares que son el ingreso promedio de un hogar, 110 van dirigidos a pagar la factura de la electricidad.

Intissar Fakir, investigador principal y director fundador del programa para el Norte de África y el Sahel en el Instituto de Oriente Medio en Washington, señala a DW que el problema está en que Marruecos sigue importando casi toda su energía. Además, aunque cuenta con la tecnología suficiente para generar el 46% de su electricidad de forma renovable, las cifras reales siguen siendo mucho más bajas, ya que la capacidad real para integrar la energía de plantas como Noor sigue siendo muy limitada, según el mismo experto.





Imagen | Sener

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