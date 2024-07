El loco plan de Dubái para sacar a su población al exterior: una épica autopista verde alimentada con energía solar

A falta de confirmación, el megalómano proyecto de NEOM en Arabia Saudita parece que se está apagando poco a poco. Hace muchas semanas que no sabemos nada de una idea que es posible que no pase de los renders que nos dejaban la boca abierta. Sin embargo, y no muy lejos de allí, otro proyecto de gran calado tiene, a priori, mayor viabilidad. Como parte de ese “todo” final al que denominan Dubai 2040, la ciudad parece haber encontrado la solución al polvo y la tierra del enclave.

La autopista verde más bestia. Detrás de este loco proyecto denominado The Green Spine se encuentra el estudio Urb, con sede en Emiratos Árabes Unidos. La idea: construir y abrir la que sería la autopista más verde (ecológica) del mundo en Dubai como parte del Plan Maestro Urbano de Dubái 2040.

Un vistazo a… ELON MUSK VS JEFF BEZOS: LA GUERRA DE LAS GALAXIAS

Para que nos hagamos una idea, se trata de una estructura impulsada por energía solar. Los tranvías eléctricos podrían circular sobre vías férreas revestidas con paneles solares. A los lados: granjas y jardines urbanos donde la gente puede cultivar sus propios alimentos y plantas. Todo en consonancia con la iniciativa de "ciudad de 20 minutos": crear un trazado donde las personas puedan acceder a espacios y lugares a menos de 20 minutos a pie desde sus hogares o donde estén.

Claves del mega proyecto. Esta columna Verde tendría una longitud de 64 kilómetros alrededor de la carretera Sheikh Mohammad Bin Zayed de Dubai, una vía clave en la zona (también conocida como E311). La misma estará unida por ese gigantesco conjunto de paneles solares que proporcionará electricidad (dicen que más de 300 megavatios de energía limpia) para hacer funcionar un sistema de tranvía eléctrico, quedando suficiente energía para satisfacer las necesidades eléctricas de aproximadamente 130.000 hogares.

No solo eso. Tal y como cuentan en el proyecto, también se instalarán bioswales (canales para controlar las aguas pluviales) con las que ayudar a capturar y gestionar el agua de lluvia y las aguas grises, un tema nada baladí en Dubai en estos momentos después de las últimas y devastadoras inundaciones que se han dado. Además, al pasar de los combustibles fósiles a la energía solar, el desarrollador afirma que podría haber una reducción de carbono de alrededor de 1.051.200 toneladas al año.

Tecnología. El proyecto detalla que unos sensores pueden monitorear el tráfico y el uso de energía, mientras que la flora nativa rodea los senderos peatonales y ciclistas para brindar enfriamiento natural y aire limpio. Los residentes pueden correr por los espacios verdes e incluso pueden cultivar sus propios alimentos y plantas en las granjas agrícolas verticales plantadas a lo largo de la autopista.

Millones de árboles. Sí, hablamos literalmente de más de un millón de árboles que se repartirán en parques, jardines y granjas urbanas que a su vez producirán frutas y verduras. Además, Green Spine contará con una serie de áreas de juegos infantiles, fitness al aire libre e instalaciones deportivas exclusivas donde el ciclismo será clave. Habrá senderos e incluso se planean áreas de parques elevados estilo High Line. También habrá áreas comerciales, incluidas tiendas de alimentos.

Según el estudio de urbanismo, "al integrar una red integral de senderos verdes, rutas peatonales y carriles para bicicletas, la Green Spine mejora la conectividad urbana, haciendo viable que los residentes lleguen a servicios esenciales y áreas de ocio de manera rápida y conveniente".

Hacia una ciudad eficiente. Esa es la idea sobre el papel. De hecho, desde Urb enfatizan que la iniciativa no sólo promueve un estilo de vida más saludable y activo, sino que también “reduce significativamente la necesidad de desplazamientos vehiculares, reduciendo así el tráfico urbano y sus impactos ambientales asociados”. A este respecto, el papel del proyecto “muestra su compromiso de crear un entorno más accesible ciudad eficiente, eficiente y respetuosa con el medio ambiente”, zanjan.

Dubái 2040. Junto a la "autopista" verde que pretende ser "lo más de lo más", hay otros proyectos en liza donde también se incluyen un nuevo destino de compras de lujo, un aeropuerto, que será el más grande del mundo y cinco veces más grande que el aeropuerto existente cuando esté terminado, e incluso una ópera flotante de Azizi Venecia.

Dubai nunca deja indiferente. Lo cierto es que en los últimos años hemos visto muchas propuestas difíciles de definir en torno al enclave en el desierto. Recordamos que allí hay islas para supermillonarios, o que se hizo una inversión de 12.000 millones para construir 300 islas artificiales que ahora están abandonadas y hundiéndose.

También allí se está construyendo la torre residencial con reloj más alta del mundo, e incluso una empresa quiere construir un megacasino de 4.000 millones de euros (el problema es que Dubái prohíbe el juego). Planes y proyectos con luces y sombras a los que se une una autopista "verde" que promete cambiar el horizonte de la ciudad.

Imagen | Urb

En Xataka | Sembrar nubes ha tenido poco que ver con las impresionantes inundaciones de Dubai. Lo sabemos porque no es tan efectivo

En Xataka | El próximo megarascacielos de lujo de Dubái medirá 341 metros de alto y lo construirá Mercedes-Benz