La energía nuclear es la que menos CO2 emite en todo su ciclo de vida: esto es lo que asegura el último informe de Naciones Unidas

Quienes defienden que las fuentes de energía renovables, como la eólica o la solar, y la nuclear no conllevan emisiones contaminantes están en lo cierto, pero con matices. Estas tecnologías de generación de energía eléctrica no producen emisiones contaminantes durante la fase de generación de la electricidad, pero su ciclo de vida no se ciñe exclusivamente a esta parte del proceso.

Para conocer con precisión su impacto medioambiental es necesario analizar todo el ciclo de vida de cada fuente energética, lo que implica contabilizar las emisiones contaminantes que acarrean procesos que a menudo pasamos por alto, como, por ejemplo, la construcción de las instalaciones en las que se va a producir la energía, la fabricación del combustible, la gestión de los residuos o el desmantelamiento de las instalaciones una vez que van a dejar de ser utilizadas.

Parece razonable asumir que la capacidad de generar electricidad sin desencadenar emisiones contaminantes de las renovables y la nuclear debería darles una ventaja importante frente a las fuentes de energía que recurren a combustibles de origen fósil. Y sí, es así. Sin embargo, cuando introducimos el ciclo de vida completo de estas tecnologías en la ecuación el cálculo se complica, pero nos permite llegar a conclusiones interesantes.

La energía nuclear sale bien parada del informe elaborado por UNECE

Al menos en lo que se refiere a la emisión de dióxido de carbono durante todo el ciclo de vida de las distintas fuentes de energía que utilizamos actualmente. La organización que ha elaborado este informe es UNECE, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, y a su estudio se le presupone el rigor y la objetividad necesarios para que Naciones Unidas pueda perfilar la estrategia global más adecuada para ejecutar la transición energética.

El estudio que ha elaborado esta organización está disponible íntegramente en su página web (podéis consultarlo pinchando aquí), y esta es la gráfica que recoge cuántos gramos de dióxido de carbono emite cada una de las fuentes de energía por kilovatio hora (kWh) generado:

Fuente: UNECE

La gráfica que acabamos de ver no es muy intuitiva, así que esta tabla recoge la misma información, pero simplificada y agrupando cada una de las tecnologías vinculadas a una misma fuente de energía para permitirnos interpretar los datos con más facilidad:



emisiones (gramos de co2 por kwh generado) Energía nuclear 5,1 - 6,4 Energía hidráulica 6,1 - 147 energía eólica 7,8 - 23 energía solar fotovoltaica 7,4 - 83 energía solar de concentración 14 - 122 gas 92 - 513 carbón 149 - 1095

Esta información nos recuerda lo complicado que es valorar en su justa medida las aportaciones y los desafíos que conlleva cada una de las fuentes de energía que estamos utilizando. Como acabamos de ver, la energía nuclear sale bien parada del análisis de las emisiones contaminantes de dióxido de carbono si contabilizamos todo su ciclo de vida, que es objetivamente una estrategia razonable. Aunque, eso sí, los retos y los compromisos que conlleva la gestión de los residuos siguen ahí.

Todas las fuentes de energía nos obligan a asumir compromisos, y conocerlos es la mejor herramienta que tenemos para valorar cada una de ellas con la máxima objetividad posible

Por otro lado las renovables son un recurso muy atractivo con el que contamos para afrontar la transición energética, pero, como refleja el informe de UNECE, merece la pena que no pasemos por alto que la puesta en marcha de las instalaciones, la fabricación de los equipos de generación y su posterior desmantelamiento y procesado también conllevan emisiones contaminantes. Es evidente que todas las fuentes de energía nos obligan a asumir algunos compromisos, y conocerlos es la mejor herramienta que tenemos para valorar cada una de ellas con la máxima objetividad posible.

Imagen de portada | Johannes Plenio

Más información | UNECE | Foro Nuclear