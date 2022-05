Arranca el montaje del mayor parque eólico flotante del mundo: a 140 kilómetros de la costa noruega y con 11 aerogeneradores

La eólica offshore inicia la cuenta atrás para sumar un nuevo parque a su mapa. Y no uno cualquiera. Hace unos días Equinor empezó a montar las turbinas de la que será la mayor granja eólica marina flotante del mundo: Hywind Tampen. En total sumará 11 aerogeneradores Siemens Gamesa de 8,6 MW que le permitirán alcanzar una capacidad global de 94,6 MW. La compañía espera que la instalación pueda ponerse en marcha a lo largo del tercer trimestre de este mismo año.

La decena larga de turbinas de Hywind Tampen se desplegarán a 140 kilómetros de la costa noruega, en una zona en la que se registran profundidades de unos 300 metros. Para lograrlo sus responsables echarán mano de estructuras flotantes de hormigón con anclajes compartidos. Sus gigantescos rotores tendrán 167 metros de diámetro y las palas medirán los 81,5 m de largo.

La nueva planta no destacará solo por su número de aerogeneradores, tamaño o capacidad. Una vez esté activa presentará otra peculiaridad igual de interesante: será el primer parque eólico flotante del mundo que se utilice para alimentar plataformas de petróleo y gas situadas en alta mar.

La energía que produzcan sus turbinas se aprovechará para surtir a Snorre A y B y Gullfalks A, B y C, situadas en las aguas del Mar del Norte de Noruega. Se calcula que gracias a su capacidad de 94,6 MW, la nueva planta eólica offshore podrá satisfacer alrededor del 35% de su demanda anual de energía, porcentaje que podría aumentar cuando el viento sople con más fuerza.

“Será un banco de pruebas para un mayor desarrollo de la energía eólica flotante, explorando el uso de turbinas nuevas y más grandes, métodos de instalación, amarres simplificados, subestructuras de hormigón y la integración entre los sistemas de generación de energía eólica y gas”, apunta.

We have now installed the first turbines at Hywind Tampen in Norway, in partnership with @Equinor. Once fully installed, this will be the world's largest floating offshore wind project #Leadingtheoffshorerevolution



Picture: Credit - Jan Arne Wold _ Woldcam - Copyright - Equinor pic.twitter.com/E5cKFjJUoV