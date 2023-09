A China le preocupa que Japón esté diluyendo tritio radiactivo de Fukushima en el mar. Esto dice la ciencia

El pasado 24 de agosto TEPCO (Tokyo Electric Power Company), la empresa japonesa que se responsabiliza de la gestión de la central nuclear de Fukushima, comenzó a diluir en el Océano Pacífico agua tratada procedente de estas instalaciones. Esta planta de energía eléctrica se mantiene permanentemente en el centro de atención desde que el núcleo de tres de sus reactores resultó parcialmente fundido debido a los daños ocasionados por el tsunami que se produjo el 11 de marzo de 2011.

Desde entonces TEPCO ha desmantelado poco a poco las instalaciones dañadas bajo la supervisión de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (conocida habitualmente como IAEA por su denominación en inglés). Esta planta produce todos los días agua contaminada debido a que es necesario utilizar este fluido para refrigerar las barras de combustible de los reactores, por lo que durante los últimos años ha ido acumulándola en unos depósitos que la mantienen a buen recaudo.

El problema es que TEPCO actualmente tiene más de 1.000 tanques de agua contaminada, y, como podemos intuir, ocupan mucho espacio. Los responsables de esta compañía se han pasado varios meses defendiendo que necesitan liberar el espacio que ocupan estos depósitos para poder continuar con el desmantelamiento de la planta nuclear, y su reclamación ha surtido efecto: la IAEA les ha dado luz verde para tratar el agua contaminada y diluirla en el Océano Pacífico.

China y Corea del Sur están en alerta

El beneplácito de la IAEA debería garantizar que la estrategia de TEPCO es la adecuada, pero su respaldo no ha sido suficiente para tranquilizar a todo el mundo. Y no lo ha hecho debido a que el agua contaminada contiene una pequeñísima cantidad de tritio. Este isótopo del hidrógeno es radiactivo, y, curiosamente, participa junto al deuterio en el combustible de los reactores de fusión nuclear experimentales. De hecho, ITER, el reactor de fusión que está siendo construido en la localidad francesa de Cadarache, utilizará un plasma de núcleos de tritio y deuterio para sostener la reacción de fusión.

China ha prohibido la importación de marisco japonés debido a que sospecha que podría estar contaminado

Varias asociaciones ecologistas han liderado en Japón un movimiento de protesta ante la dilución del tritio de Fukushima en las aguas del Océano Pacífico, pero las quejas más enérgicas proceden de los Gobiernos de Corea del Sur y China. El país liderado por Xi Jinping, de hecho, ha prohibido la importación de marisco japonés debido a que sospecha que podría estar contaminado. Estas protestas son lícitas en la medida en que cualquier maniobra que pueda comprometer el medioambiente o la salud de las personas debe necesariamente ser auditada.

No obstante, para salir de dudas y averiguar si el tritio que está vertiendo TEPCO es peligroso lo ideal es que recurramos a las respuestas que nos da la ciencia. Lo primero que no debemos pasar por alto es que el contenido de los más de 1.000 tanques se va a diluir en el océano gradualmente en un proceso que perdurará a lo largo de tres décadas. El agua contaminada está siendo tratada previamente para retirar todos los elementos radiactivos, pero la tecnología que tenemos actualmente no permite filtrar este isótopo del hidrógeno. Este es el origen del problema.

El Ministerio de Medioambiente de Japón está tomando muestras periódicamente del agua del mar en once puntos diferentes alojados en las proximidades de Fukushima. Su propósito es medir el nivel de tritio que contiene desde que TEPCO inició la dilución a finales de agosto. La última medición tuvo lugar el pasado 11 de septiembre, y en aquel momento la presencia de tritio era indetectable.

Las autoridades japonesas continuarán haciendo un análisis de este tipo a la semana para monitorizar el nivel de tritio de forma permanente

Para poder ser identificado es necesario que la concentración de este isótopo sea igual o superior a 10 becquereles por litro, por lo que por el momento permanece por debajo de este valor. Las autoridades japonesas continuarán haciendo un análisis de este tipo a la semana para monitorizar el nivel de tritio de forma permanente. No obstante, esto no es lo único que sabemos. La Organización Mundial de la Salud establece que el agua potable debe contener menos de 10.000 becquereles por litro, por lo que podemos llegar a una conclusión muy razonable: por el momento el tritio que ha diluido TEPCO no plantea ningún problema.

Como explica Operador Nuclear en su interesante y bien documentado tuit, la incidencia de los rayos cósmicos sobre las capas superiores de la atmósfera desencadena la producción de 1.302 g de tritio cada año, y la mayor parte de este elemento acaba diluyéndose de forma natural en los océanos. Esto significa, sencillamente, que el agua del mar siempre ha contenido una pequeñísima cantidad de tritio inocua para la salud de los seres vivos. TEPCO va a diluir menos de 1 g de tritio al año en el Océano Pacífico, una cantidad que a priori no debería representar ningún problema para la biosfera.

Pese a todo, algunos científicos han propuesto extremar la precaución debido a que es muy difícil estimar con precisión qué impacto tienen los radionucleidos en la naturaleza y qué concentración es absolutamente segura. Y sí, no cabe duda de que esta es la postura más prudente.

Lo que nos dicen la Agencia Internacional de la Energía Atómica, el Gobierno japonés y la Organización Mundial de la Salud resulta tranquilizador, por lo que no tenemos motivos para alarmarnos. Aun así, es muy positivo que algunos científicos y organizaciones ecologistas permanezcan vigilantes con el propósito de alertarnos si se produjese alguna incidencia. Confiemos en que todo siga su curso y el impacto del tritio de Fukushima en la naturaleza sea mínimo.

Imagen de portada: IAEA Imagebank / Simply Info (Flickr)

Más información: OMS | NHK | BBC

