TSMC aplica la mano dura con China: suspenderá la fabricación para algunos clientes chinos de chips de IA

TSMC no quiere tener problemas con el Gobierno de EEUU. Este fabricante de circuitos integrados taiwanés, el mayor del planeta, se ha comprometido con la Administración estadounidense a asegurar el cumplimiento de los controles de exportación. TSMC colabora estrechamente con el Departamento de Comercio de EEUU desde que en octubre de 2022 las sanciones se extendieron a prácticamente toda la industria china de los semiconductores.

Sin embargo, estas prohibiciones no se están cumpliendo escrupulosamente. Dos años después TSMC continúa fabricando chips para aplicaciones de inteligencia artificial (IA) para algunos clientes chinos que están incluidos en la lista negra de EEUU. Según Nikkei Asia esta situación ha provocado que TSMC haya decidido comunicar a algunos de estos clientes que no va a seguir fabricando para ellos ni chips para IA ni procesadores para computación de alto rendimiento.

El problema con Huawei ha puesto a TSMC en alerta

Como os contamos a finales del pasado mes de octubre, el laboratorio canadiense TechInsights, que es el mismo que en septiembre de 2023 descubrió que SMIC tenía la capacidad de producir chips de 7 nm, ha identificado un chip fabricado por TSMC en la tarjeta aceleradora para IA Ascend 910B de Huawei. Esta GPU compite de tú a tú con el chip A100 de NVIDIA, y en principio las sanciones de EEUU deberían haber evitado la presencia de circuitos integrados fabricados por TSMC en este producto de Huawei.

La hipótesis más creíble defiende que Huawei ha conseguido esos chips producidos por TSMC a través de terceros

La hipótesis más creíble ahora mismo, y a la que se aferra TSMC, defiende que Huawei ha conseguido esos chips producidos por la compañía taiwanesa a través de terceros. Esto es justo lo que TSMC pretende evitar, y para lograrlo va a dejar de producir circuitos integrados con litografía de 7 nm o un nodo aún más avanzado para todos aquellos clientes chinos que son sospechosos de vulnerar los controles de exportación.

Lo que sí seguirá produciendo para algunos de estos clientes de China son chips para dispositivos móviles, circuitos integrados para comunicaciones y soluciones de conectividad al no tratarse de semiconductores críticos. No obstante, TSMC ha ido aún más allá. Y es que ha comunicado a sus clientes chinos que diseñan chips de alto rendimiento que en adelante sus diseños tendrán que ser supervisados y aprobados por el Departamento de Comercio de EEUU. De lo contrario no los fabricará.

"El objetivo es endurecer la supervisión ante posibles intentos de eludir los controles de exportación de EEUU. Actualmente la responsabilidad de la supervisión recae principalmente en TSMC, pero en adelante los clientes chinos deberán asumir más responsabilidades", asegura la fuente de Nikkei Asia. El mercado chino representa aproximadamente el 12% de los ingresos totales de TSMC, mientras que el estadounidense acapara el 65% de sus ingresos. Estas cifras reflejan que las medidas que ha anunciado no tendrán un impacto demasiado profundo en sus arcas.

