Tony Jin Yon, CEO de Huawei España, sobre la posición de mercado de YouTube y WhatsApp: "En Europa, ahora mismo, no hay alternativas"

No ha sido un año fácil para Huawei. El bloqueo de Estados Unidos a la compañía, fruto de la guerra comercial que el país de Donald Trump mantiene con China, ha provocado que empresas como Google tengan que dejar de colaborar con la firma, lo que ha desembocado en unos dispositivos de gama alta como son los Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro sin el ecosistema de aplicaciones de Google instalado, un ecosistema que, para bien o para mal, forman parte del día a día de los usuarios occidentales.

Tony Jin Yong, CEO de Huawei España, ha abordado esta situación en un encuentro con la prensa este martes, y ha sido claro al respecto. Ante la pregunta de si un teléfono sin los servicios de Google tiene posibilidades de competir en el mercado, el CEO ha afirmado que "es difícil de predecir", que "necesitamos mucho trabajo" y que están ofreciendo "incentivos a los desarrolladores para inspirarlos y animarlos a integrar sus aplicaciones con el ecosistema de Huawei", aunque saben que la situación es compleja.

Refiriéndose al mercado europeo, en el que aplicaciones como WhatsApp, YouTube o Google Maps están tan presentes, Tony Jin Yong ha afirmado que "en Europa, ahora mismo, no tenemos alternativas. No. Es triste", aunquee cree que en el futuro, con sus iniciativas y acuerdos con start-ups, "habrá más alternativas y serán respaldadas por los usuarios". Esto se configura como algo complicado, puesto que de acuerdo a eMarketer, en países como Países Bajos, Italia o España WhatsApp tiene una penetración del 85,6%, 85,3% y 84,3%, respectivamente.

Por otro lado, no es menos cierto que empresas como Google (Maps, YouTube, Gmail...) y Facebook (WhatsApp, Instagram...) han sido acusadas en alguna que otra ocasión de abuso de posición dominante. Google, de hecho, fue multada por la Unión Europea en 2018 con 4.340 millones por este motivo y se vio obligada a permitir la configuración de otros navegadores en los móviles Android. Facebook, por su parte, está siendo investigada en Estados Unidos por lo mismo.

Un mercado complicado

Hay formas de instalar el ecosistema de aplicaciones de Google en estos dispositivos, no hay duda, pero son procesos complicados y, de una forma u otra, una barrera de entrada para el usuario medio. Y es que acceder a YouTube o Google Maps en un Mate 30 o Mate 30 Pro no es tan sencillo como descargar el APK desde un mirror y pulsar el icono, sino que es necesario tener los Google Mobile Services instalados, y sin ellos la aplicación se instala, pero no funciona. Tampoco se pueden descargar desde AppGallery, la tienda de aplicaciones de Huawei, ya que estas apps no están.

Precisamente para solucionar este problema, Huawei anunció junto a HarmonyOS todo un ecosistema de APIs propias (los Huawei Mobile Services) que los desarrolladores pueden integrar en sus aplicaciones para que puedan funcionar como normalmente. Para alentar a los desarrolladores a usarlos y publicar sus apps en AppGallery, la empresa está destinando 1.000 millones de dólares en incentivos.

Huawei ha reiterado en diversas ocasiones su interés en seguir apostando por Google y Android y que no dudarán en pasarse a HarmonyOS si fuera necesario

Por último, aunque no por ello menos importante, Tony Jin Yong ha deslizado que el Huawei P40 llegará para marzo del año que viene, aunque queda en el aire en qué contexto, si con apps de Google, con Android sin GMS o con HarmonyOS. La compañía ha reiterado en más de una ocasión su interés en apostar por Android y el ecosistema de Google, aunque también ha sido clara afirmando que si no pueden usar Android, no dudarán en pasarse a HarmonyOS.