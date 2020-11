TikTok dice que la Administración Trump se ha olvidado de ellos: no saben si deben o no cerrar el acuerdo con Oracle

Este 12 de noviembre expira el plazo concedido por el Gobierno estadounidense a ByteDance para vender parte de su TikTok a una empresa estadounidense. La operación acaparó muchísimos titulares semanas atrás con intensas negociaciones para llegar a un acuerdo a tiempo. Ahora que llega la fecha límite desde TikTok dicen que no saben qué hacer, la Administración Trump ha dejado de responderles.

Según TikTok, han presentado una petición ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para pedir una revisión del caso. El Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS) es el encargado de gestionar la venta de parte de TikTok, pero dicen desde ByteDance que no han recibido noticias en semanas. Para colmo, el CFIUS no indicó qué pasará si la red social no pasa a estar en manos estadounidenses tras la fecha límite.

Ls petición ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos es para pedir un amparo judicial. Indican que con ello pueden defender sus derechos y los derechos de más de 1.500 empleados que tienen ahora mismo en Estados Unidos.

De presiones y amenazas a silencio total

Para el anterior Gobierno de Estados Unidos la aplicación TikTok representaba una amenaza de seguridad para el estado y sus ciudadanos. Esto se debía al hecho de ser una empresa china con sede en territorio chino, algo que según Estados Unidos implica que el Gobierno chino tenga acceso a los datos de los usuarios. Es por ello que dieron la orden de vender TikTok (al menos la parte de los usuarios estadounidenses) a una empresa con sede y servidores en Estados Unidos.

No fue una proceso fácil para ninguna de las partes implicadas y de hecho hasta China se metió de por medio. De las últimas noticias que se tuvo sobre el caso TikTok vs EE.UU. era que ByteDance había llegado a un acuerdo con Oracle y Walmart para la venta, tras el fracaso de la operación por parte de Microsoft. El acuerdo contaba con el beneplácito de la Administración Trump, aunque nunca llegó a cerrarse.

Las últimas semanas en la Administración Trump han sido especialmente ajetreadas. Por un lado el caso positivo de COVID-19 por parte de Donald Trump y sus más cercanos, por otro las elecciones estadounidenses que finalizaron estos días. Según indica CNBC, el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su administración aún no tienen una posición fija acerca de TikTok. En las próximas horas, cuando expire el plazo fijado, veremos qué ocurre con la aplicación y las operaciones de la red social en Estados Unidos.

