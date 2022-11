"La situación se está tensando": Amazon España afronta protestas de los trabajadores a las puertas del Black Friday

Hace cuatro años algunos centros logísticos de Amazon en España fueron un polvorín. Los sindicatos convocaron huelgas que lograron seguimientos mayoritarios en un contexto de quejas por el empeoramiento de las condiciones. Ahora las tensiones vuelven con la convocatoria de una concentración en las puertas de las oficinas de Amazon en el centro de Madrid en pleno Black Friday.

La concentración, convocada por el Sindicato de Comisiones de Base y por la CGT, tiene el origen de su protesta en la reclamación de una subida salarial acorde al IPC para el personal de almacén, cuyo salario aumentó un 1% en 2021 y un 1,75% en 2022, lo marcado por el convenio sectorial. Junto a los sindicatos, esta concentración parte también de la iniciativa de los centros de Alcalá de Henares, Getafe e Illescas (Toledo).

14% de pérdida de poder adquisitivo estimada

La reinvidicación de los sindicatos es que la subida, además de equipararse al IPC, sea retroactiva "para no perder poder adquisitivo". La inflación se ha movido desde el verano hasta hoy entre un 7% y un 11%. Los sindicatos estiman en un 14% la pérdida acumulada de poder adquisitivo para final de año.

Panfleto entregado por los convocantes de la concentración.

Esta solicitud ha sido respondido sistemáticamente con una negativa por parte de la dirección, aduciendo que no ha sido aprobada por la dirección central. Desde los sindicatos deslizan que tienen constancia de que altos mandos y jefes intermedios sí han recibido un aumento salarial del 7%.

La reclamación coincide con un momento algo complicado para Amazon: acaba de anunciar 10.000 despidos para su plantilla, menos del 1% de su fuerza labora, aunque centrados en puestos tecnológicos y corporativos, no de retail.

En España, los síntomas recientes no fueron buenos: aperturas de nuevos centros retrasadas, una disminución del volumen de trabajo y algunos cierres de centros logísticos en un contexto de reestructuración.

"Aunque ya han dicho que en almacenes no habrá despidos, la situación se está tensando, hay presión hacia el trabajador", comenta un empleado de almacén de uno de los centros logísticos madrileños. "Por ejemplo, con los tiempos muertos. Son los tiempos que no se está trabajando de forma efectiva, como ir al baño. Con eso no presionan de la forma tan exagerada que han dicho algunos medios, pero si ven que has estado media hora en estos tiempos muertos, te llaman la atención. El problema es que a veces los tiempos muertos son para resolver una incidencia, como una pistola escaneadora que se ha averiado, o ir a buscar a un superior para algún proceso".

Otro mozo de almacén y antiguo responsable de inventario de otro centro madrileño añade que la presión se centra en las bajas. "El absentismo está entre el 15% y el 20%, es muy alto. La presión viene ahora por ahí. En cuanto te ausentas, si tienes que presentar una baja, te dan de plazo 24 horas, pero el plazo legal son 72 horas. Si no cumples su plazo se considera una falta leve que implica un día de suspensión de empleo y sueldo".

De esas "tensiones" hablan ambos. El contexto, el que ya conocemos. No hay planes anunciados para iniciar despidos, pero sí una reestructuración que va fraguándose poco a poco y de la que sabemos algunos pasos futuros. En el centro de Alcalá de Henares, por ejemplo, trabajan a tres turnos las 24 horas. A partir de enero, el turno nocturno dejará de hacerse.

Desde Xataka hemos contactado con Amazon España para obtener su réplica a las reclamaciones de los convocantes de la concentración, a lo cual nos han respondido con el siguiente comunicado:

Los empleados de Amazon trabajan en un entorno moderno y seguro, con salarios y beneficios competitivos. Amazon aplica los convenios provinciales de logística, que en numerosos casos ya establecen el salario acorde al IPC.

El salario mínimo de entrada para nuestros puestos más básicos en Madrid y Barcelona es de más de 1.750 euros mensuales, lo que supone un 45% más que el salario mínimo. También ofrecemos otros extras, como mejoras salariales adicionales al convenio en función de la antigüedad, seguro médico privado, plan de pensiones privado y fondos de formación.

Asimismo, acabamos de anunciar un pago único extraordinario de hasta 500€ brutos a nuestros empleados de operaciones de primera línea para agradecer el trabajo que realizan cada día durante la campaña de Navidad.