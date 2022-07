La relación entre lo que ganan los CEOs y sus empleados jamás fue tan dispar

Nuestros sueldos ya no dan para tanto. Con la inflación por las nubes, el euro al nivel del dólar y los precios de casi todo subiendo sin parar las cosas se han puesto difíciles, pero no para todos: puede que los empleados normales lo estemos pasando peor, pero esa no es la realidad para los directivos y CEOs de las grandes empresas.

'Greedflation'. La 'inflación de la codicia', como la llaman en FastCompany, ha hecho que la relación entre los sueldos de los CEOs y la de sus empleados sea más dispar que nunca. El estudio de AFL-CIO lleva registrando esas diferencias en Estados Unidos en los últimos 20 años, y los datos son escandalosos.

Tu CEO gana (muchísimo) más que tú. El estudio se centra en las empresas más importantes del mundo, las que conforman el índice S&P 500. Los CEOs de esas empresas ganaron de media 18,3 millones de dólares (cada uno) en 2021. Eso supone una relación que de media es de 324 a 1: por cada dólar que gana un empleado, el CEO gana 324. El dato es de hecho más dispar que nunca, y va más allá de lo que la relación había sido en 2019 (264 a 1) y en 2020 (299 a 1).

La inflación ataca de nuevo. Las empresas públicas deben desvelar la diferencia de sueldos entre sus directivos y el empleado medio. La compensación media para los CEO del S&P 500 creció 2,8 millones de dólares (un 18,2%) respecto a 2020. La inflación de 2021 fue de un 7,1%, y los sueldos de los trabajadores crecieron solo un 4,7%. No hay que hacer muchas cuentas para entender lo que pasa.

Reparto de beneficios. Según la AFL-CIO, cuando los beneficios de las empresas estudiadas suben, la compensación de los CEO también lo hace, pero los sueldos de los empleados en realidad baja tras ser ajustados a la inflación. "Son los CEO, y no los trabajadores, los que causan la inflación. Estos sueldos desorbitados de los CEO son un síntoma de la inflación de la codicia".

De hecho, añaden, "en lugar de invertir en sus plantillas subiendo sueldos y manteniendo los precios de sus productos y servicios, su solución es recaudar beneficios récord aumentando precios y provocar una recesión que pondrá a gente en la calle".

Expedia, Intel y Apple van más allá (mejor no hablar de Amazon). Esa relación de 324 a 1 es la media, pero hay empresas que van mucho más allá. En Expedia, donde el sueldo medio es de 102.270 dólares al año, la relación es de 2.987 a 1. En Intel es de 1.711 a 1 y en Apple, de 1.447 a 1.

En Amazon, donde el sueldo medio de los empleados es de 32.855 dólares según ese estudio, la relación es de 6.474 a 1 (Andy Jassy, su CEO, recibió 212,7 millones de compensación total en 2021).

Una tendencia al alza. En el estudio la AFL-CIO destacan que esto no es nuevo. En las empresas del S&P 500 el sueldo medio de los directivos ha crecido 500.000 dólares al año de media durante los últimos 10 años, mientras que el sueldo de los empleados ha crecido de media 1.303 dólares al año, siendo el tope los 58.260 dólares de 2021. En España, por cierto, estamos muy estancados en ese apartado.

Ya vimos cómo los sueldos de los CEO de las grandes empresas tecnológicas son espectaculares: los 1,6 millones que gana Linus Torvalds se quedan muy cortos respecto a lo que gana Elon Musk, por ejemplo, pero es que Jeff Bezos gana el salario medio en España en 20 minutos.

Imagen | Budiey