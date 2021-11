Reino Unido bloquea la compra de Giphy y fuerza a Facebook a venderla por motivos de competencia

Facebook (ahora Meta) debe vender Giphy. Esta es la conclusión a la que ha llegado la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA), quien ha finalizado su investigación y ha determinado que la compra del servicio de GIFs por parte de Facebook en 2020 incumple las leyes de la competencia.

Siguiendo los argumentos expresados el pasado mes de agosto, la CMA expresa que la adquisición de Giphy reduce la competencia entre redes sociales y también redujo la competencia en el mercado publicitario, donde Giphy era un potencial rival de Facebook.

Según explica la CMA, la compra de Giphy tendría como consecuencias negar o limitar el acceso de otras plataformas a los GIF de Giphy y derivar más tráfico a las redes de Facebook, que ya representan el 73% del tiempo que los usuarios pasan en redes sociales en Reino Unido. De manera adicional, esta compra impactaría en las políticas de uso de redes como TikTok, Twitter o Snapchat que deberían proporcionar más datos para acceder a los GIFs de Giphy.

Otro de los aspectos donde la compra tendría consecuencias negativas para la competencia es en el sector de la publicidad. En el momento de la compra, Facebook canceló los servicios de publicidad de Giphy. Un acto "particularmente preocupante", según la CMA, que considera que Facebook ya tiene un importante trozo del pastel publicitario controlando la mitad del mercado de la publicidad gráfica en Reino Unido, valorado en 7.000 millones de libras.

We’ve directed #Facebook to sell Giphy after finding the takeover could reduce competition between social media platforms and increase Facebook’s already significant market power. pic.twitter.com/yRaPxMR43z