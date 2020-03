Los puzzles se agotan en toda España y las tiendas especializadas están saturadas: “Hemos multiplicado los pedidos por cinco”

El confinamiento está trayendo mucho más tiempo que matar sin poder salir a la calle y el entretenimiento doméstico quizás esté mejor valorado que nunca. En Amazon, que no proporciona datos más allá de los rankings que publican en su plataforma, se han disparado las ventas de videojuegos y juguetes, y dentro de esta última categoría, los puzzles arrasan. Uno de mil piezas con un paraje neerlandés ha aumentado sus ventas un 3.000% en las últimas veinticuatro horas, según los propios rankings de la empresa. Comprar un puzzle que no sea infantil en esta plataforma es misión imposible.

Las tiendas dedicadas específicamente a la venta de puzzles y las jugueterías en general también están notando ese subidón de pedidos en las últimas dos semanas, tanto que muchos modelos ya están agotados y sus empleados no dan abasto con las entregas para muchos confinados buscando la distracción y los efectos relajantes de encajar piezas.

Más adultos que niños

Uno de los termómetros del interés social por un tema está en Google Trends, la herramienta que muestra la evolución del interés mostrado por cualquier término de búsqueda. En el caso de España, la explosión del interés por comprar puzzles coincide con el decreto del estado de alarma, que hizo multiplicar por diez el interés habitual por ellos, muy por encima incluso de lo que supone la campaña navideña.

Penélope, de la tienda especializada Puzzles Tú Me Completas, que opera desde Málaga y hace envíos nacionales, ha percibido este interés disparado por los puzzles desde que entró en vigor el confinamiento. "El consumo se ha elevado de forma exponencial, estamos viendo que las cifras de ventas multiplican por cinco a las mismas dos semanas del año anterior. Las ventas están creciendo incluso por encima de la campaña navideña".

El estado actual de las tiendas de puzzles: sin stock de muchos modelos, con dificultades para reponerlos y con más pedidos de los que son capaces de manejar normalmente

Le preguntamos si hay algún tipo de patrón en esta explosión de las ventas, como si crecen especialmente los infantiles o si se venden más los que constan de más piezas. "Se están vendiendo puzzles de todo tipo, pero en proporción han aumentado los puzzles para adultos, y de entre 3.000 y 5.000 piezas. Los de 1.000 o 1.500 siguen siendo los más vendidos, pero esos que tienen muchas más piezas han crecido más porcentualmente".

KubeKings, otra juguetería especializada en puzzles y cubos de Rubik, y con enfoque hacia la venta online, cuenta que su volumen de pedidos habitual se ha multiplicado por tres con la cuarentena. "Tenemos todos agotados, en la primera semana no fue para tanto, pero en la segunda vendimos más de 500. Nuestro problema ahora son los proveedores, nos está costando mucho reponer los puzzles, que nos solían venir desde Alemania, Francia e Italia. Ese es el obstáculo principal que tenemos ahora", nos cuenta David, uno de sus socios. "En Navidad contratamos personal de refuerzo, ahora tenemos más trabajo pero solo estamos los dos socios, no queremos poner en riesgo a nadie".

La web de Casa del Puzzle, con buena parte de sus puzzles agotados.

En Casa del Puzzle se ha tomado una decisión drástica: abrir la tienda cada mañana y cerrarla en cuanto se llega a la cantidad máxima de pedidos que pueden manejar. En estos días también han decidido no atender el teléfono de la tienda para enfocarse en sacar adelante los pedidos online, según nos explica Javier, su propietario. "La primera semana la aguantamos con un pico de pedidos ya muy alto, pero la segunda ha sido una locura, tuvimos que cerrar la tienda unos días incluso, ahora solo gestionamos un tope de 500 pedidos diarios. Si aceptamos más, empezaríamos con retrasos y no podríamos gestionarlo bien. Hemos multiplicado las ventas casi por diez".

Aunque la logística de envíos se ha resentido, según Penélope no han tenido grandes problemas con las recogidas ni los envíos, más allá de algunas demoras leves, por lo que siguen aceptando pedidos y enviándolos a marchas forzadas.

En KubeKings, por su parte, están enfocándose en la autoproducción de puzzles junto a una empresa catalana que les imprime los que les pidan. "Ahora vamos a poder ver nuestro poder y nuestra capacidad si los proveedores extranjeros no nos hacen envíos", explica David.

Roger, de Juguetes Magin, todavía no ha tenido que recurrir a algo así, ya que le queda stock: tiene sobre un 40% de productos agotados, pero indica que para la mayoría de los compradores eso no es un problema, ya que no entran buscando modelos concretos, sino que simplemente quieren puzzles, sin que importe demasiado su imagen.

Almacenes de Puzzles Tú Me Completas.

"Incluso con clientes que han comprado un puzzle justo cuando se estaba acabando el stock les hemos llamado para explicarles que ya no está el modelo que compraron, y nos dicen que no importa, que lo cambian por otro. Normalmente hay más gente que quiere imágenes concretas, ahora eso parece que importa mucho menos". En su tienda, los pedidos también se han multiplicado por diez, según explica, aunque al ser un negocio con menos de un año de antigüedad la base sobre la que se trabajaba todavía era menor que en tiendas más asentadas.

En Casa del Puzzle han notado lo mismo: "Normalmente la gente quiere un puzzle específico, ahora vemos casos en los que si les llamo para decirles que se ha agotado el que compraron, simplemente me dicen que les envíe uno, el que sea, que no importa. No es lo común", según nos cuenta Javier. Lo que no está ni estará disponible en un buen tiempo son los puzzles más complejos. "De 42.000 piezas solo tenía unos pocos y ya los vendí, y ni el propio fabricante tiene mucho stock. De los de 9.000 piezas hacia arriba están casi todos agotados, proporcionalmente son los que más han subido en ventas".

La concentración que requiere un puzzle es uno de los factores que ayudan a su éxito en tiempos en el que el ocio queda tan limitado y el nivel de estrés aumenta. Según Iria Reguera, psicóloga y redactora de Vitónica, "una actividad repetitiva y que consume gran parte de nuestra atención ayudará a que el foco de la misma se aleje del agente estresante, en este caso, el aislamiento". De esta forma evitamos pasar el tiempo centrados en ese tema y el nivel de tensión podrá rebajarse.

Algunos estudios sugieren que la realización de puzzles, así como de juegos de palabras o números, como el sudoku, pueden activar el núcleo accumbens, un grupo neuronal que libera dopamina y genera la sensación de recompensa. También se han relacionado con la mejora de la salud mental, la coordinación y la optimización de la memoria. "Dedicar un tiempo al día -preferiblemente siempre el mismo tiempo a horas similares- a avanzar con la elaboración de nuestro puzzle, puede estar ayudando a crear también esa rutina que ofrezca cierta estructura a nuestro día", concluye Iria.