La próxima empresa del billón de dólares

Amazon . Por un lado, Lodeiro considera el mercado ve con muy buenos ojos su estrategia basada en sacrificar márgenes a corto plazo para ganar economías de escala e imponerse a largo plazo. Por otro lado, cree que el éxito "arrollador" de su filial, Amazon Web Services, de resultados inmediatos, sirve para reinvertir sus beneficios en la división retail. "A pesar de que su valoración es exigente, su crecimiento y una posible expansión de márgenes pueden hacer que siga teniendo el cariño del mercado. Por último, sólo añadir que nunca se me ocurriría apostar contra Jeff Bezos, al que considero uno de los mejores gestores del siglo XXI", remata.

Facebook. Se ha quedado rezagada por sus últimos resultados trimestrales, según Lodeiro, y pese a su altísimo crecimiento en ingresos, " no ha gustado su advertencia sobre una probable reducción de márgenes en el futuro". Considera que aunque no sea la próxima empresa en llegar al billón de dólares, "no descartaría que pueda hacerlo en los últimos años". Sus bazas: Instagram, explotada pero aún con potencial, y WhatsApp, todavía por explotar. De llegar al billón estaría casi doblando su valoración actual.