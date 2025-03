El padre de Elon Musk creía que su hijo tenía demasiados frentes abiertos: el varapalo de Tesla ha demostrado que tenía razón

Por si la trayectoria de Elon Musk no fuera lo suficientemente emocionante dirigiendo varias de las empresas más innovadoras, el millonario ha configurado el juego de la vida en modo difícil. Musk pretende pasárselo en modo difícil poniéndose al frente de DOGE para aplicar los recortes de personal más agresivos en la historia de los Estados Unidos.

Su posicionamiento político situándose junto a Trump ya hizo que muchos temieran una influencia negativa para sus empresas, pero solo una persona se aventuró a señalarlo: Errol Musk, el padre del millonario, quien desde el principio expresó sus temores sobre el rumbo que estaba tomando su hijo.

La relación entre Elon y Errol Musk siempre ha sido compleja y, desde su infancia, ha estado marcada por altibajos y ataques verbales mutuos. En una entrevista para Al Arabiya, Errol Musk expresó sus preocupaciones sobre el futuro de su hijo en la política y sus consecuencias para las empresas que dirige. ¿Estaba el padre de Elon viendo algo que el resto del mundo ignoraba, o simplemente se trataba de un resentimiento paterno disfrazado de sincera preocupación?

Demasiados frentes abiertos

Uno de los principales temores de Errol Musk antes de que Donald Trump tomara posesión de su cargo y Elon Musk comenzara a aplicar sus recortes era, precisamente, la tarea hercúlea que DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) iba a afrontar.

Errol temía que esta participación en la optimización de la Administración Trump alejara a su hijo de una no menos titánica labor de dirigir empresas tan potentes como Space X, Tesla, X o Neuralink, refiriéndose a ello como un "un gran problema".

"Elon tiene una enorme tarea por delante. Emplea a varios cientos de miles de personas en sus empresas y tiene que lidiar con problemas muy serios en su vida. Así que tiene que estar disponible para cualquier cosa que ya haya iniciado…No puede simplemente abandonarlas", señalaba Errol Musk en su entrevista.

El padre de Elon Musk aseguraba que la vida del millonario ya era demasiado ajetreada y llena de decisiones constantes como para que Trump lo tuviera sentado "en una oficina en algún lugar de Washington, ya sabes, esperando y sin hacer nada. No, no. Tiene que ser nombrado como una especie de consultor temporal", vaticinaba su padre en noviembre. No obstante, los acontecimientos de los últimos meses apuntan a que Elon Musk no ha asumido su puesto en DOGE como un puesto de asesoría puntual.

Pese a las dudas sobre su papel junto a Donald Trump, el padre de Musk no ha dudado en ningún momento de las habilidades de su hijo para aligerar el tamaño de la administración federal. "Ha empezado proyectos increíbles como Space X desde cero, uso el dinero que tenía para hacerlo. Desde niño ha sido muy frugal y quiere hacer las cosas lo más barato, mejor y más rápido que sea posible. No hay nadie más adecuado para ese puesto", afirmaba Errol Musk en su entrevista.

Tesla le da la razón a Errol

No obstante, como si de una profecía se tratara, las críticas a la participación de Elon Musk en DOGE no tardaron en llegar, y las actuaciones de Elon Musk en el terreno político han comenzado a afectar a Tesla y a su fortuna. Desde que Trump tomó posesión de su cargo, Elon Musk ha perdido unos 148.000 millones de su fortuna, como consecuencia de la fuerte corrección bursátil que venía sufriendo Tesla en las últimas semanas. Las acciones de la compañía han perdido alrededor del 40% de su valor desde enero, tras la progresiva recuperación de su cotización en los últimos días, dejándose en el proceso todo lo ganado después de las elecciones.

Ante esta situación, las voces críticas en el seno de Tesla han comenzado a pronunciarse, cuestionando hasta qué punto debe caer Tesla para que Elon vuelva a centrarse en sus negocios. Uno de los principales inversores del fabricante de coches eléctricos declaraba a The Guardian, que esperaba que el trabajo Elon Musk al frente de DOGE no dure mucho tiempo más "para que pueda dedicarse aún más a sus negocios".

Incluso el propio Elon Musk admitió en una entrevista para Fox Business que está teniendo "grandes dificultades" para gestionar sus empresas desde que se unió a la administración de Donald Trump.

Más allá de que Errol Musk haya acertado con sus predicciones sobre lo que iba a suceder con su hijo, era altamente improbable que el millonario hubiera dado algún tipo de crédito a las palabras de su padre, al que ha acusado públicamentede haber cometido "casi todas las maldades que se puedan imaginar" y de ser "un ser humano terrible", acusaciones que Errol negó rotundamente.

