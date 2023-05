Un laboratorio de la semana laboral de cuatro días en Portugal: Oporto también se suma a probarla

El departamento de investigación económica de Indeed publicó el pasado 4 de abril un informe que indicaba que el número de ofertas de empleo registradas en Australia, que incluían entre sus condiciones la semana de cuatro días, fue en febrero de este año un 50% superior en comparación con el periodo comprendido entre enero de 2018 y enero de 2021.

Crece el interés en todo el mundo. El autor del documento, el economista Callam Pickering, afirmó que este aumento se debía, entre otras cuestiones, a una progresiva comprensión por parte de las empresas de las inquietudes de los trabajadores en relación con la conciliación entre su vida profesional y privada. Se trata, por otro lado, de una muestra del incremento del interés por la semana de cuatro días a nivel mundial: una de las últimas organizaciones que adoptarán este formato de trabajo es el INESC TEC portugués.

Noticias de Oporto. El Instituto de Ingeniería de Sistemas y Computadores, Tecnología y Ciencia (INESC TEC en sus siglas en portugués), ubicado en Oporto, ha anunciado este martes 9 de mayo su integración en el proyecto de la semana de cuatro días organizado por el gobierno de Portugal. De esta forma, el organismo afirma convertirse en la “primera institución de I+D” en participar en el ensayo que tendrá una duración de seis meses, comenzando el próximo mes de junio y finalizando en diciembre de este año.

Optimizar las reuniones y priorizar tareas. Luís Seca, miembro del consejo ejecutivo de INESC TEC, afirmó en un comunicado oficial que la empresa quería “aceptar este desafío y probar las nuevas metodologías de organización de trabajo”. Por ello, los trabajadores del Centro de Telecomunicaciones y Multimedia (CTM) adoptarán la semana de trabajo de cuatro días mediante una organización alternativa de tiempo, “optimizando la duración de las reuniones, priorizando tareas y definiendo objetivos” claramente, añadió Seca.

Semana de cuatro días para un trabajo creativo. Según el comunicado, los trabajadores que participarán en el proyecto combinarán la semana laboral de cuatro días, sin reducción salarial, con el régimen híbrido de teletrabajo y horario flexible con el que ya opera la plantilla. En este sentido, Seca señaló que una de las particularidades de la firma es que tienen un trabajo altamente creativo que se beneficia de los largos periodos de descanso donde los profesionales realizan otras actividades.

Lección a las ‘Big Tech’. Por ello, el directivo considera que la semana de cuatro días tendría “un resultado muy positivo”, permitiendo aumentar su capacidad y retener a los trabajadores más cualificados. Se trata de un planteamiento que deja en evidencia la justificación de los directores ejecutivos de grandes empresas tecnológicas que han basado las limitaciones del teletrabajo en la necesidad del modelo presencial en negocios creativos, tal y como señaló el CEO de Disney a principios de este año.

Tiempos nuevos, tiempos de conciliación. Adicionalmente, el investigador señaló que actualmente no es posible tener el mismo concepto sobre la jornada de trabajo que el que se tenía hace “20 o 30 años”, ya que hay nuevos desafíos que necesitan respuesta. Concretamente, Seca señaló cómo “la nueva generación que llega al mercado laboral” plantea la cuestión de una mayor flexibilidad en términos de tiempo de trabajo para conciliar mejor “la satisfacción profesional con la vida personal y familiar”.

En este sentido, Seca consideró que la sociedad está cambiando “la forma en la que mira al trabajo”, y señaló que en el marco de esa transformación, INESC TEC utilizará la semana de cuatro días para garantizar “el equilibrio entre la vida personal y profesional” de los trabajadores.

Todo un privilegio. Por otro lado, el comunicado recoge la reacción de Pedro Gomes, economista y coordinador del ensayo de la semana de cuatro días de Portugal, quien expresó su satisfacción por la inclusión de INESC TEC en el proyecto piloto. “Al igual que la tecnología, también el mundo del trabajo necesita innovación”, afirmó Gomes, quien consideró “un privilegio” la presencia en el ensayo de “una de las instituciones de referencia en investigación científica y desarrollo tecnológico” en Portugal.

Las ciencias quieren trabajar mejor, no más. De esta forma, INESC TEC se suma a las 46 empresas que, según informó Rádio Observador el pasado mes de marzo, decidieron pasar a la segunda fase del ensayo coordinado por el Instituto de Empleo y Formación Profesional, organismo coordinador del ensayo. En este sentido es preciso señalar que casi un 40% de las empresas participantes realizan “actividades de consultoría, científicas y técnicas”.

Muchas compañías se echan atrás. No obstante, si bien la incorporación de INESC TEC al proyecto es una buena noticia para el Gobierno portugués, hay que señalar que 45 empresas, que estaban interesadas en participar en el ensayo de la semana de cuatro días, decidieron no continuar a la siguiente fase del experimento. Aunque hubo firmas que no expusieron razón alguna, la mayoría de las que sí lo hicieron indicaron que no consideraban que fuera el momento ideal para realizar la prueba debido a las condiciones económicas actuales.

La conquista de los cuatro días de trabajo. Así las cosas, en junio comenzará el ensayo de la semana de cuatro días, sin reducción salarial, en Portugal. Nuestros vecinos se sumarán así a la lista de países que como Reino Unido, Irlanda o Australia, ya han testado esta reducción del tiempo de trabajo, con resultados positivos. Por su parte, España ya tiene lista la convocatoria de ayudas para subvencionar a aquellas empresas que quieran participar en el proyecto de la semana laboral de cuatro días organizado por el Ministerio de Industria.

A falta de saber el recorrido real que pueda tener la semana laboral de cuatro días, sin reducción salarial, una cosa está clara: la semana laboral de 40 horas está más cuestionada que nunca.

Imagen: RichardMc / Pixabay

