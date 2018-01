La primera tarjeta de crédito 'contactless' y con lector de huellas está aquí y dice ser la más segura hasta la fecha

Resulta curioso como el despliegue de los pagos móviles sigue ganando terreno en varias regiones del mundo, incluso hemos visto como en China los smartphones se han vuelto la herramienta predominante para pagar por objetos o servicios, vamos, hasta los mendigos piden limosna con ellos. Pero mientras esto llega a otros países, tenemos que seguir dependiendo de las tarjetas de crédito y sus riesgos de seguridad, los cuales siguen presentes a pesar de los avances tecnológicos.

Gemalto, el fabricante de chips para tarjetas de crédito y SIM Cards, está anunciando un nuevo formato de tarjeta de crédito que apunta a ser más segura, ya que permitiría realizar pagos en terminales contactless usando sólo nuestra huella, es decir, nunca dejaría nuestra mano.

En búsqueda de la anhelada seguridad en las tarjetas de crédito

Durante 2017, Gemalto dio a conocer su tecnología para desarrollar tarjetas de crédito con sensor de huellas dactilar, pero su despliegue ha sido lento e incluso se podría decir que ha pasado desapercibido. Lo anterior provocó que a pesar de poder usar nuestra huella, muchas TPVs o dispositivos de cobro no tenían habilitada esta función, por lo que al final la tarjeta seguía funcionado como siempre, con todos los riesgos de seguridad implícitos.

Hoy se añade a este formato de tarjeta un chip NFC, lo que hará que podamos usarla en termínales contactless sin necesidad de tener que usar y recordar un PIN, ya que la tecnología de autenticación no dependerá de la TPV, sino de la tarjeta en sí. Es decir, cada vez que paguemos sólo necesitaremos acercar la tarjeta y colocar nuestro dedo en el sensor para autorizar la compra, nada más.

Una ventaja de esto es que actualmente el despliegue de terminales contactless es muy elevado, lo que hará que la adopción de este tipo de tarjetas sea más rápido y eficiente, ya que los comercios no necesitarán cambiar sus dispositivos. Por otro lado, tanto el sensor de huellas como el de NFC se alimentarán de la energía transmitida por la TPV, por lo que no será necesario que la tarjeta use una pila o batería.

A día de hoy, esta tarjeta está disponible únicamente en el Banco de Chipre, pero se espera que llegue a otras regiones del mundo y bancos durante este 2018 e inicios de 2019. Lo único que se necesitará, es que cada cliente acuda a una sucursal a capturar su huella, la cual se dice que estará almacenada únicamente con la finalidad de compararla al momento de registrarse una compra.

