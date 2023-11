IKEA primero redecoró nuestra vida. Ahora lanza tres nuevos sensores para domotizarla

Hace bastante que IKEA salió de su zona de confort: de convertirse en el imperio del mueble por defecto de toda una generación ha ido dando el salto al terreno de la tecnología. Su aplicación con IA para redecorar tu vida es solo el último ejemplo de toda una serie de dispositivos conectados que han ido completando su catálogo poco a poco.

Ahora ese catálogo se amplía con el lanzamiento de tres nuevo sensores llamados Parasoll, Vallhorn y Badring. Se trata de prometedores dispositivos con un precio realmente asequible y que pueden convertirse en útiles elementos del equipamiento domótico de cualquier hogar.

Parasoll es un sensor de ventanas y puertas que se puede colocar fácilmente en ellas y permite activar cierta automatización cuando se detecta que la puerta o ventana se ha abierto o cerrado. Por ejemplo es posible enlazarlo directamente con una bombilla conectada de IKEA sin necesidad de comprar y configurar uno de sus hubs para ese propósito. El precio de este sensor será de 9,99 euros.

A continuación tenemos el sensor de movimiento Vallhorn, que se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores y que permite por ejemplo activar luces o cualquier otro automatismo cuando se detecta movimiento. Para alimentarlo se usan tres pilas AAA, y es posible emparejar el sensor hasta a 10 bombillas inteligentes. Su precio será de 7,99 euros, pero además sus prestaciones son mejores que las que ya tenía el sensor de movimiento previo, llamado Trådfri, que era más pequeño pero que solo se podía usar en interiores y necesitaba una pila de botón.

Por último está el sensor de humedad Badring, que incluye una sirena que emite una alarma con un volumen de 60 dBA a un metro y que de ese modo puede avisarnos cuando detecta una fuga o filtración de agua. También puede emitir una notificación móvil en la aplicación de IKEA si tenemos uno de los hubs Dirigera (59,99 euros) de la firma. Su precio será de 9,99 euros.

Ni Parasoll ni Badring son compatibles con el viejo hub (Tradfri), pero sí lo son con el nuevo y citado Dirigera. Lamentablemente no hay soporte para el estándar Matter que poco a poco va ganando relevancia. La firma tiene planes para habilitar esa opción, afirma uno de sus responsables en The Verge, pero no da fechas y simplemente indica que lo anunciarán "cuando sea el momento".

Los tres sensores hacen uso del estándar Zigbee que ciertamente es uno de los más populares del mercado. Tanto Parasoll como Vallhorn estarán disponibles en enero de 2024, mientras que Badring lo estará en abril de 2024 en distintos mercados.

