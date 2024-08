El ex CEO de Peloton tenía una fortuna de 1.900 millones de dólares y tuvo que renunciar a todo. Ahora vende alfombras

Durante la pandemia la población se dividía en dos grupos de personas: las que se pusieron a hacer pan como si no hubiera un mañana, y los que quemaban las calorías de los bocadillos que se apretaban con ese pan haciendo deporte en casa con Peloton.

Gracias a eso, John Foley, su CEO y cofundador, impulsó las ventas de Peloton un 250%, y el valor de sus acciones se disparó más del 400%, según publicaba Forbes. Este ascenso meteórico convirtió a Foley en multimillonario casi de la noche a la mañana.

Sin embargo, a medida que se iban levantando las restricciones de movimiento, los usuarios volvieron a hacer ejercicio al aire libre. La levadura de Peloton estaba perdiendo su fuerza.

En noviembre de 2021, el valor de las acciones se desplomó y Foley perdió su estatus de multimillonario. "En un momento tenía mucho dinero sobre el papel. En realidad, no [en el banco], desafortunadamente. He perdido todo mi dinero. He tenido que vender casi todo en mi vida", dijo John Foley en una entrevista con el New York Post.

Fin del sueño, comienza la pesadilla

La empresa, que solo un par de años antes llegó a valorarse en 50.000 millones de dólares, apenas podía mantener su condición de "unicornio" cuando Foley dimitió de su cargo como CEO en febrero de 2022. Bloomberg publicaba que, tras abandonar la compañía, el patrimonio de John Foley se había reducido en un 87%, pasando de 1.900 millones de dólares a 225 millones de dólares.

Desde entonces, la CNN ha dejado testimonio de cómo Peloton ha experimentado una travesía por el desierto en el que ha tenido un nuevo CEO, Barry McCarthy, ha despedido a miles de empleados, ha incrementado sus tarifas y cerrado tiendas para enfrentar la caída en picado de un Ícaro que quiso tocar el sol, pero al que se le derritieron las alas por el camino. Actualmente, el valor de mercado de la compañía es de unos 1.500 millones de dólares.

Además de perder su estatus de multimillonario, Foley se vio obligado a vender algunas de sus propiedades, incluida su residencia de 55 millones de dólares en East Hampton (Nueva York), y ajustar el estilo de vida de su familia a un nivel económico menos holgado. "Mi familia se lo tomó bien. Mi esposa me apoya mucho. Es probable que a mis hijos les convenga más, si somos realistas", afirmaba en su entrevista el empresario de 53 años.

Pese al declive de su fortuna, Foley no ha perdido su ambición por volver a la cima empresarial con nuevos proyectos empresariales. En 2023, recaudó 25 millones de dólares para financiar Ernesta, una compañía de fabricación y venta de alfombras, con la que espera generar 500 millones de dólares para 2030. "Estoy trabajando duro para poder intentar ganar dinero de nuevo", concluyó Foley.

Tal y como afirmaba Ben Francis, CEO de Gymshark y millonario más joven de Gran Bretaña en su entrevista con Fortune, “La gente asume que hay algún saldo bancario con mi nombre que tiene miles de millones, lo cual es completamente falso. Nada de esto es real”, aseguraba el joven millonario.

La caída en desgracia de un millonario como el cofundador de Peloton es un aviso para navegantes para los nuevos millonarios que florecen al calor de las oportunidades o las criptomonedas, donde las cotizaciones de las acciones de sus empresas los convierte en milmillonarios. Cuando vienen mal dadas, no pueden deshacerse de sus acciones, convirtiendo su supuesta fortuna en papel mojado.

Foley ahora sabe por experiencia propia, que medir el éxito por el valor neto es una forma improductiva de vivir, dado que estas fortunas teóricas, pueden desaparecer con la misma rapidez con la que aparecen.

Imagen | Flickr (TechCrunch)