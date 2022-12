George Hotz, el hacker de la PS3 que iba a mejorar Twitter, renuncia sin mejorar Twitter

George Hotz tenía dos claros objetivos en Twitter: mejorar el sistema de búsqueda y eliminar el cuadro de inicio de sesión que impedía a los usuarios que no habían ingresado con su cuenta navegar por la red social. Estas tareas, si Elon Musk todavía las considera importantes, deberán ser realizadas por otras personas. Hotz acaba de renunciar.

El ingeniero de software estadounidense, que se hizo conocido por desarrollar el primer hack de la PlayStation 3 y distintos jailbreaks para iOS, ha decidido dar un paso hacia atrás después de unas semanas dentro de la red social. “Aprecio la oportunidad, pero no creo que pueda hacer un impacto significativo, ha escrito en un tweet.

El aporte del desarrollador al equipo encabezado por Musk, cuya filosofía es “trabajo extremadamente duro”, ha durado poco más de un mes. El ingeniero había dicho que estaba trabajando en la empresa de forma presencial en calidad de becario (sin recibir un salario a cambio) y que cumpliría sus objetivos en 12 semanas.

Hotz parecía entusiasmado en sus primeros días dentro de Twitter y publicaba mensajes sobre las mejoras que estaba preparando. Al poco tiempo, sin embargo, empezó a quejarse del estilo de vida de San Francisco, que es donde la red social tiene su sede. “Extraño a San Diego. San Diego es agradable”, tuiteaba.

Más tarde, imitando el recurso para tomar decisiones de su jefe, Hotz publicó una encuesta en Twitter en la que preguntaba si debería renunciar y prometía atenerse a los resultados. Y, aunque el 63,6% de los usuarios votaron a favor de que continúe, el desarrollador hizo caso omiso a la encuesta y decidió renunciar esta semana.

Resigned from Twitter today.



Appreciate the opportunity, but didn’t think there was any real impact I could make there. Besides, it was sad to see my GitHub withering. Back to coding! pic.twitter.com/Jbs9LxNB2K