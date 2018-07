Los europeos podemos votar si queremos o no ese cambio horario que podría desaparecer para siempre

A las 2 serán las 3, a las 3 serán las 2. El mensaje que nos acompaña dos veces al año podría no volver a producirse. En la Unión Europea se está evaluando nueva normativa para el cambio horario, y ahora han querido preguntarle a los ciudadanos europeos qué opinan sobre el tema.

Las ventajas de un "horario de verano extendido" son evidentes según diversos estudios, y lo que no parece tan claro es que esos cambios de hora supongan un ahorro energético real. Los dirigentes europeos quieren ahora contar con la opinión popular para tomar una decisión final.

La Comisión Europea publicó ayer en Twitter un anuncio en el que indicaban cómo querían llevar a consulta pública la pregunta de si las normas sobre el 'horario de verano' ('daylight saving time', en su acepción inglesa) deberían ser modificadas.

We have launched a consultation on the daylight saving time clock changes to evaluate whether or not the rules should be changed.

Share your views by filling in the online questionnaire, available in all EU languages → https://t.co/dTd8oRGRcV #EUHaveYourSay pic.twitter.com/TEZYzAf45Q