Europa quiere fabricar sus propios chips de vanguardia. Invertirá 2.500 millones de euros para ir más allá de los 2 nm

Europa no quiere quedarse fuera de la industria de los chips de alta integración. ASML es una compañía neerlandesa y actualmente produce los equipos de litografía más avanzados, las máquinas de ultravioleta extremo y alta apertura, pero si nos ceñimos a la fabricación de circuitos integrados el Viejo Continente está más rezagado que Asia y EEUU. La directiva europea 'Chips Act', que fue aprobada en febrero de 2022, pretende corregir esta desventaja movilizando 43.000 millones de euros entre la inversión pública y la privada.

Las aspiraciones europeas en este ámbito son bastante ambiciosas. Y es que Europa se ha marcado como meta fabricar el 20% de los chips del mercado mundial en 2030. Su punto de partida es relativamente modesto. Hoy el Viejo Continente produce aproximadamente el 10% de los semiconductores del mercado, y llegar al 20% no va a ser pan comido. Las nuevas plantas de semiconductores que tendrán Intel y TSMC en Alemania ayudarán, pero los líderes europeos parecen no querer depositar su futuro exclusivamente en manos extranjeras.

El laboratorio Imec pondrá a punto una línea piloto de fabricación de chips de vanguardia

Imec es un centro de investigación en materia de semiconductores fundado en 1984 y alojado en Lovaina (Bélgica). Es el laboratorio más experimentado en la puesta a punto de nuevas tecnologías de integración que tenemos en Europa, por lo que es comprensible que la Unión Europea haya confirmado oficialmente que le entregará una subvención de 2.500 millones de euros para que ponga a punto una línea piloto que permitirá la fabricación de circuitos integrados de vanguardia.

Imec pretende poner a punto las tecnologías de integración que son necesarias para producir semiconductores más allá de la barrera de los 2 nm

Esta subvención formará parte del programa 'Chips Act' y tiene un propósito muy concreto: poner a punto las tecnologías de integración que son necesarias para producir semiconductores más allá de la barrera de los 2 nm. Suena muy bien, aunque no debemos pasar por alto que TSMC, Intel y Samsung, que son los mayores fabricantes de circuitos integrados del planeta, comenzarán a fabricar este tipo de chips este año y presumiblemente en 2025 alcanzarán la producción a gran escala. No cabe duda de que a Europa le vendría de lujo contar con algunas empresas capaces de competir en este mercado, aunque no se metan en la liza con los tres gigantes que acabo de mencionar.

Este es, en definitiva, el plan de Europa. Y es que Imec pretende poner su tecnología en las manos de las empresas europeas que se dedican a la automoción, las telecomunicaciones o la fabricación de dispositivos médicos, entre otros sectores. La diversificación puede jugar a su favor porque contribuirá a desarrollar el ecosistema tecnológico europeo a gran escala.

Además, ASML también participa en este proyecto. 1.400 millones de los 2.500 millones de euros de este plan procederán de las arcas públicas europeas, pero los 1.100 millones de euros restantes los entregarán iniciativas privadas. ASML es una de las compañías europeas que contribuirán a este programa, aunque no cabe duda de que su aportación puede ir mucho más allá de lo meramente económico.

