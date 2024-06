Europa por fin baja los tipos de interés: una gran noticia para hipotecados, no tanto para quienes buscan piso

Giro histórico del Banco Central Europeo. Ocho años después, los tipos de interés por fin vuelven a bajar. Desde 2016 los tipos han ido subiendo progresivamente hasta situarse en los 4,5%, pero por fin parece que Europa está controlando la inflación y eso se ha trasladado en una bajada de los tipos de interés ya anunciada oficialmente. Es una bajada mínima de 0,25 puntos, pero muy simbólica.

Cambio de época con los tipos de interés. El momento más duro se vivió en septiembre de 2022, cuando el Banco Central Europeo (BCE) decidió subir de golpe los tipos 0,75 puntos. La mayor subida en varias décadas. Y no vendría sola. En un periodo de dos años los tipos han pasado de prácticamente cero a estar en el 4,5%. Con la bajada anunciada hoy se sitúan en el 4,25%.

Siguen siendo muy altos, por encima incluso de los vistos antes de la crisis de 2008. Pero son más bajos que antes. En octubre de 2023 el BCE ya decidió congelarlos y ahora por fin la economía europea parece resistir suficiente como para iniciar una nueva etapa. Con esta decisión, el Banco Central Europeo se convierte en el primer gran banco central que decide bajar los tipos de interés.

No van a bajar de golpe. Los tipos han bajado 0,25 puntos, pero al contrario que la subida, no es seguro que vayan a bajar tan rápido. Las decisiones irán en función de cómo reaccione la inflación, que en mayo de 2024 subió al 2,6%. Por el momento el BCE no ha confirmado si habrá nuevas bajadas.

Los analistas están divididos. Algunos como Allianz Global Investors o AXA IM apuntan que habrá otros dos recortes de tipos en 2024. Otros más aventurados como Rubén Segura-Cayuela, de Bank of America, predicen que para mediados de 2025 los tipos de interés deberían situarse en el 2%.

El euríbor se mantiene impasible. El euríbor estos días se sitúa en el 3,68%, lo que supone una ligera bajada respecto al 4,0% de hace un año, pero es muy similar al 3,60% de inicios de 2024. En este periodo de seis meses, el euríbor se ha mantenido prácticamente igual.

Según informa el Banco Central Europeo, los tipos de préstamo para vivienda para más de 10 años se han mantenido constantes en abril de 2024 en el 3,42%.

Es de esperar que a medida que el BCE baje los tipos de interés, si es que decide hacerlo más adelante, el Euribor continúe bajando, lo que beneficiará a los hipotecas con el tipo variable.

Los bancos se adelantan y ya están bajando las hipotecas... Según el portal Kelisto, los precios de las hipotecas en junio de 2024 son más baratas que las de principios de año. La mayoría de bancos están empezando a reducir los tipos de interés y las condiciones de sus hipotecas, con tipos fijos por debajo del 3% a 30 años.

Según apuntan desde Help My Cash a Invertia: "los bancos estaban descontando una bajada de tipos durante el primer trimestre del año", pues contaban con que el BCE rebajase los tipos antes. Ha tardado en llegar, pero finalmente la bajada de tipos está aquí.

...pero el precio de la vivienda empieza a dispararse. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de junio de 2024, el precio de la vivienda se ha acelerado y ha crecido un 6,3% respecto al año pasado. En el caso de la vivienda nueva ha crecido un 10,1% mientras que los precios de los pisos de segundo mano han crecido un 5,7%.

En el último trimestre subió un 2,1%, la subida más alta desde el tercer trimestre de 2022. "Tanto la falta de oferta como la política de tipos del BCE nos situarán en un escenario en el que, lo más probable, es que la vivienda aumente más su valor de lo que lo hizo durante el año pasado", explican desde Pisos.com a La Vanguardia.

La decisión del Banco Central Europeo abre un nuevo panorama. Uno para el que los bancos ya se están adaptando bajando las hipotecas, pero donde el acceso a la vivienda y el aumento de precios va a seguir siendo un asunto complejo de solucionar.

