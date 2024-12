La estrategia de China no es la correcta. Lo defiende uno de los mayores expertos chinos en la industria de los chips

El esfuerzo que están haciendo los fabricantes de equipos de litografía chinos para desarrollar sus propias máquinas de vanguardia es titánico. Y, como cabe esperar, el Gobierno de Xi Jinping está respaldando a estas empresas con subvenciones multimillonarias. De hecho, a principios de septiembre de 2023 aprobó una partida de nada menos que 41.000 millones de dólares destinada, precisamente, a las compañías que producen los equipos involucrados en la fabricación de los circuitos integrados.

Los logros ya están llegando, y son notables. SMIC y Huawei han apostado, al menos por ahora, por refinar sus procesos litográficos y optimizar las máquinas de litografía UVP (ultravioleta profundo) fabricadas por ASML que ya tienen en su poder. Otras compañías, sin embargo, han optado por desarrollar sus tecnologías de integración apoyándose en los nuevos equipos que Naura Technology, AMEC (Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China) o Piotech Inc. han puesto a punto. Este es el camino que está siguiendo Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC), el mayor fabricante de chips de memoria de China.

En cualquier caso, el propósito a medio plazo del Gobierno chino es que sus fabricantes de semiconductores tengan sus propios equipos de litografía de ultravioleta extremo (UVE), que son los más avanzados disponibles actualmente. El problema es que desarrollar internamente todos los componentes que requieren estas máquinas es extremadamente complicado. De hecho, a ASML, que es la única empresa en el planeta que las tiene (aunque el Gobierno ruso asegura que sus científicos también han conseguido ponerlas a punto), le llevó más de una década diseñar y fabricar un equipo de producción de chips tan complejo.

En China surgen voces discordantes

Wei Shaojun es profesor de la asignatura dedicada al diseño de circuitos integrados en la Universidad Tsinghua de Pekín (China), así como vicepresidente de la Asociación de la Industria China de los Semiconductores. Este ingeniero es, sin lugar a dudas, uno de los mayores expertos en chips del país liderado por Xi Jinping, por lo que sus opiniones tienen la autoridad necesaria para ser tenidas en cuenta. De hecho, SCMP las ha recogido en un artículo en el que Shaojun, sorprendentemente, defiende una estrategia diferente a la que está respaldando el Gobierno chino.

"Los recursos de vanguardia extranjeros ahora están fuera del alcance de China"

"Ha llegado la hora de que nos comprometamos a desarrollar nuestro propio ecosistema tecnológico [...] Los recursos de vanguardia extranjeros ahora están fuera del alcance de China [...] La variedad de tecnologías de fabricación disponibles para nosotros ya no es tan diversa como antes", defendió Shaojun hace apenas cinco días durante su discurso en la Exposición de la Industria de Diseño de Circuitos Integrados de China que se ha celebrado en Shanghái.

La trascendencia de sus palabras es mayor de lo que podemos intuir si no leemos entre líneas. Este técnico ha declarado con firmeza que China tiene que innovar en el diseño de semiconductores si no quiere quedarse rezagada en el mercado global. Y para lograrlo, según Shaojun, es necesario que sus empresas de circuitos integrados desarrollen sus propias arquitecturas y tecnologías de integración de microsistemas. En su discurso no habla de los equipos de litografía de vanguardia, y con toda seguridad no lo hace porque es plenamente consciente de que en este ámbito China tardará aún varios años en tener la capacidad de competir con EEUU y sus aliados. Y no hay tiempo que perder cuando quedarse atrás no es una opción.

